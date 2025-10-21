Σε αντίθεση με την Θάτσερ - γνωστή για την νεοφιλελεύθερη πολιτική της - η νέα πρωθυπουργός της Ισπανίας είναι υπέρμαχος της δημοσιονομικής γενναιοδωρίας και της νομισματικής χαλάρωσης,

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα, μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές απόψεις, δεν διόρισε σήμερα παρά μόνο δύο γυναίκες υπουργούς στην κυβέρνησή της, αν και είχε υποσχεθεί να τηρήσει μια ισορροπία «α λα σκανδιναβικά» μεταξύ των φύλων.

Η Τακαΐτσι, θαυμάστρια της εκλιπούσης πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η ισορροπία ανδρών-γυναικών στους κόλπους της κυβέρνησής της και της εκτελεστικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματός της «θα είναι συγκρίσιμη με αυτή των σκανδιναβικών χωρών».

Πρώην υπουργός Εσωτερικών και Οικονομικής Ασφάλειας, η Τακαΐτσι έχει επανειλημμένως αναφερθεί στην Θάτσερ ως πηγή έμπνευσης επικαλούμενη τον ισχυρό της χαρακτήρα και την αποφασιστικότητά της σε συνδυασμό με τη «θηλυκή ζεστασιά» της.

Η ίδια λέει ότι είχε συναντηθεί με την Θάτσερ, μια διχαστική προσωπικότητα της βρετανικής πολιτικής, γνωστή ως «Σιδηρά Κυρία», σε ένα συμπόσιο λίγο πριν από τον θάνατό της το 2013. Όπως και της Θάτσερ, έτσι και της Τακαΐτσι η σχετικά ταπεινή προέλευση--η μητέρα της ήταν αστυνομικός και ο πατέρας της εργαζόταν σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων--ξεχωρίζει σε ένα κόμμα του οποίου πολλοί ηγέτες προέρχονται από οικογένειες της πολιτικής ελίτ.

Αλλά σε αντίθεση με την Θάτσερ - γνωστή για την νεοφιλελεύθερη πολιτική της - η Τακαΐτσι είναι υπέρμαχος της δημοσιονομικής γενναιοδωρίας και της νομισματικής χαλάρωσης, οι οποίες έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τέταρτη μεγαλύτερη παγκοσμίως οικονομία.

Επί μακρόν υπέρμαχος των πολιτικών τόνωσης της οικονομίας, τα γνωστά «Abenomics» (τα Abenomics ήταν η οικονομική πολιτική που εφάρμοσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε από το 2012, με στόχο την ανάκαμψη της Ιαπωνίας από την μακροχρόνια στασιμότητα και τον αποπληθωρισμό, βασιζόμενη σε τρεις άξονες: νομισματική χαλάρωση, δημοσιονομικά κίνητρα και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), η Τακαΐτσι υποστηρίζει υψηλότερες δαπάνες και μείωση φόρων και έχει δεσμευτεί ότι θα ανακτήσει την κυβερνητική επιρροή επί της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Χάσμα ανδρών - γυναικών

Η Ιαπωνία κατατάσσεται 118η μεταξύ 148 χωρών στην έκθεση για το 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που αφορά το χάσμα μεταξύ των φύλων, ενώ μόνο το 15% των μελών της κάτω βουλής του ιαπωνικού κοινοβουλίου είναι γυναίκες. Η Ισλανδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις της ταξινόμησης.

Οι δύο γυναίκες που εντάσσονται στην κυβερνητική ομάδα είναι η Σατσούκι Καταγιάμα, η οποία θα είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, και η Κίμι Ονόντα, η οποία διορίσθηκε υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας.

Ο Τοσιμίτσου Μοντέγκι, ο οποίος είχε εργασθεί για μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη θητεία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των εξωτερικών υποθέσεων.

Μεταξύ των άλλων διορισμών, ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, αποτυχών αντίπαλος της Τακαΐτσι στην κούρσα για την προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), διορίσθηκε υπουργός Άμυνας.

Η 64χρονη πρωθυπουργός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ελπίζει να ευαισθητοποιήσει το κοινό στα προβλήματα υγείας των γυναικών και είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δική της εμπειρία της εμμηνόπαυσης.

Παρά τα περί ισότητας ανδρών και γυναικών η Τακαΐτσι αντιτάσσεται στην αναθεώρηση του νόμου που υποχρεώνει τα παντρεμένα ζευγάρια να φέρουν το ίδιο επώνυμο και υποστηρίζει τον περιορισμό της αυτοκρατορικής διαδοχής στους άνδρες. Επίσης, είναι αντίθετη στους γάμους ομόφυλων ζευγαριών

Εθνικίστρια

Ντράμερ και λάτρης της χέβι μέταλ, η Τακαΐτσι είναι συνηθισμένη στη...φασαρία, σχολιάζει το AFP.

Επισκέπτεται τακτικά το μνημείο Γιασουκούνι - το οποίο τιμά τους Ιάπωνες πεσόντες στον πόλεμο, περιλαμβανομένων κάποιων εκτελεσθέντων εγκληματιών πολέμου - και θεωρείται από ορισμένους ασιάτες γείτονες σύμβολο του στρατοκρατικού παρελθόντος της χώρας.

Η Τακαΐτσι τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του ειρηνιστικού μεταπολεμικού Συντάγματος της χώρας της και φέτος πρότεινε να συνάψει η Ιαπωνία μια «οιονεί συμμαχία ασφαλείας» με την Ταϊβάν, το νησί που κυβερνάται δημοκρατικά, αλλά διεκδικείται από την Κίνα.

Με τη δέσμευση να πατάξει τους παρανομούντες ξένους- ένα ελκυστικό ζήτημα για ορισμένους ψηφοφόρους εν μέσω της αύξησης ρεκόρ του αριθμού των μεταναστών και των τουριστών-εκφώνησε μια πύρινη ομιλία κάνοντας λόγο για ξένους που κλωτσούσαν ελάφια στη γενέτειρά της, την πόλη Νάρα.

Αλλά οι φίλοι και οι υποστηρικτές της στη Νάρα επισημαίνουν μια πιο ήπια πλευρά της σκληροπυρηνικής πολιτικού στις συνεντεύξεις τους στο Reuters.

Ο πρώην κομμωτής της, ο Γιουκιτόσι Αράι, λέει ότι ακόμη και το κούρεμά της-το οποίο έχει γίνει γνωστό ως «κουπ Σανάε»-είναι μελετημένο ώστε να δείχνει ότι η Τακαΐτσι ακούει τον λαό.