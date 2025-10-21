Aντί να διαλέξει τα δικά της νούμερα, ζήτησε από το ChatGPT να το κάνει για εκείνη!

Μια γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε στην τοπική κλήρωση Powerball, αφού ζήτησε από το ChatGPT να επιλέξει τους αριθμούς της.

Η 45χρονη Tammy Carvey κέρδισε 100.000 δολάρια στο τζάκποτ των 1,787 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο και δηλώνει πανευτυχής!

«Ζήτησα από το ChatGPT μια σειρά αριθμών και αυτοί είναι οι αριθμοί που έπαιξα», ανέφερε. «Παίζω Powerball μόνο όταν το τζάκποτ φτάνει σε υψηλά επίπεδα και τώρα ήταν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, οπότε αποφάσισα να δοκιμάσω».

Τέσσερις από τους αριθμούς που έδωσε το chatbot ταίριαζαν με τις λευκές μπάλες, χαρίζοντας 50.000 δολάρια στην Carvey.

«Όταν έλεγξα τα νούμερα που είχαν κερδίσει, είδα ότι έπιασα τέσσερις λευκές μπάλες και το Powerball και ήξερα ότι είχα κερδίσει κάτι. Το Google μου είπε ότι ήταν ένα έπαθλο 50.000 δολαρίων, οπότε αυτό πίστεψα κι εγώ. Μόνο όταν συνδέθηκα στον λογαριασμό μου στο Michigan Lottery συνειδητοποίησα ότι είχα προσθέσει το Power Play στο λαχείο μου και ότι στην πραγματικότητα είχα κερδίσει 100.000 δολάρια! Ο σύζυγός μου και εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε».

Με τα κέρδη της, η Carvey σκοπεύει να αποπληρώσει το σπίτι της και να βάλει τα υπόλοιπα σε αποταμιεύσεις.

Αν και χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να επιλέξει τους αριθμούς της, η Michigan Lottery επέμεινε ότι η νίκη της ήταν καθαρά θέμα τύχης. «Τα αποτελέσματα όλων των κληρώσεων της Λοταρίας είναι τυχαία και δεν μπορούν να προβλεφθούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων εργαλείων δημιουργίας αριθμών».

Ωστόσο, η Carvey δεν είναι η πρώτη που κέρδισε χρησιμοποιώντας τους αριθμούς του ChapGPT.

Μια άλλη γυναίκα, η Carrie Edwards από τη Βιρτζίνια, κέρδισε επίσης ταιριάζοντας πέντε αριθμούς Powerball που είχε δημιουργήσει το ChatGPT. Το έπαθλο της ήταν 50.000 δολάρια, αλλά το power play της τριπλασίασε τα κέρδη σε 150.000 δολάρια!

