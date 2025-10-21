Η συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ θεωρείται ότι αποτελεί το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής του Τραμπ και του Πούτιν φέτος.

Οι ελπίδες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιηθεί σύντομα η συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ότι διαψεύδονται καθώς μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η οποία θα πραγματοποιούνταν αυτή την εβδομάδα, αναβλήθηκε, μετέδωσε το CNN.

Ο Τραμπ, που έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ότι οι δύο του «συμφώνησαν να υπάρξει συνάντηση υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα».

«Οι αρχικές συναντήσεις θα γίνουν υπό την ηγεσία του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, που θα οριστούν», έγραψε στο Truth Social.

Ωστόσο, η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ αναβλήθηκε, προς το παρόν, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί είχαν αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της η Μόσχα αντέδρασε σχολιάζοντας ότι δεν μπορεί να αναβληθεί κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ τόνισε εξάλλου ότι η συνάντηση των δύο υπουργών απαιτεί προετοιμασία.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο πρόσθεσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι επιπτώσεις θα έχει η αναβολή στη συνάντηση κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία σχεδιάζεται να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Ο Ρώσος και ο Αμερικάνος υπουργός είχαν χθες τηλεφωνική επικοινωνία για τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνομιλία».

Όμως ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δεν χρησιμοποίησε την ίδια λέξη.

«Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως μια ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν μια βιώσιμη λύση στον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας, με βάση το όραμα του προέδρου Τραμπ», εξήγησε ο Πίγκοτ.

Η συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ θεωρείται ότι αποτελεί το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής του Τραμπ και του Πούτιν φέτος.

Ο Αμερικανός και ο Ρώσος πρόεδρος είχαν συναντηθεί επίσης στις 15 Αυγούστου σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν και κάποιες ρωσικές και αμερικανικές πηγές δήλωσαν ότι οι δύο ηγέτες είχαν σοβαρές διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εργάζεται συνεχώς για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό αυτού του άσκοπου πολέμου», δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, στο CNN. «Έχει εμπλακεί με θάρρος σε όλες τις πλευρές και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να επιτύχει την ειρήνη».