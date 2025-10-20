«Ήταν φυσιολογικό, σε προσωπικό επίπεδο, να φιλοξενήσω έναν από τους προκατόχους μου» είπε ο Μακρόν για τον Σαρκοζί.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε στο Μέγαρο Ελιζέ τον προκάτοχό του Νικολά Σαρκοζί, λίγες μόνο ώρες πριν γράψει ιστορία καθώς θα γίνει ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους στη σύγχρονη ιστορία που μπαίνει φυλακή.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση τον περασμένο μήνα επειδή φέρεται να επέτρεψε στους «στενούς συνεργάτες» και τους «ανεπίσημους μεσάζοντες» του να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη με αντάλλαγμα οικονομικές και διπλωματικές χάρες, την εποχή που προετοιμαζόταν για την πρώτη του προεδρική εκστρατεία. Ο Σαρκοζί θα αρχίσει να εκτίσει την ποινή του την Τρίτη.

Ο Μακρόν από την άλλη έσπευσε να δηλώσει πως η επίσκεψη Σαρκοζί στα Ηλύσια Πεδία δεν έχει σκοπό να παραβιάσει την ανεξαρτησία της γαλλικής δικαστικής εξουσίας. «Ήταν φυσιολογικό, σε προσωπικό επίπεδο, να φιλοξενήσω έναν από τους προκατόχους μου σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στη Σλοβενία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος διετέλεσε εκπρόσωπος του Σαρκοζί το 2014 και με τον οποίο διατηρούσε στενές σχέσεις, ξεκαθάρισε ότι είχε συναντηθεί με τον Σαρκοζί μετά την καταδίκη του και θα τον επισκεφθεί επίσης στη φυλακή «για λόγους ασφαλείας».

Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη εφημερίδα La Tribune Dimanche, ο Σαρκοζί είπε ότι θα εκτίσει την ποινή του στη φυλακή Santé, τη μόνη φυλακή που βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης του Παρισιού. Θα γίνει ο πρώτος Γάλλος αρχηγός κράτους που θα βγει από τη φυλακή μετά τον συνεργάτη των Ναζί Φιλίπ Πεταίν, ο οποίος υπέγραψε τη γαλλική ανακωχή με τη Γερμανία το 1940. Η κληρονομιά του Πεταίν είναι πλέον στενά συνδεδεμένη με τη συνεργασία και ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γαλλικής ιστορίας.

Οι δικαστικές περιπέτειες Σαρκοζί

Ωστόσο δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα παραμείνει φυλακισμένος ο Σαρκοζί. Όταν θα μπει φυλακή, θα μπορεί να ζητήσει αναπροσαρμογή της ποινής του, η οποία θα μπορούσε να του επιτρέψει να εκτίσει την ποινή του διαφορετικά, για παράδειγμα στο σπίτι με ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι. Ο Σαρκοζί άσκησε έφεση και επανειλημμένα δήλωσε ότι είναι αθώος, αλλά η τριμελής επιτροπή που εκδίκασε την υπόθεση έκρινε ότι η σοβαρότητα των κατηγοριών δικαιολογούσε την άμεση φυλάκιση του Σαρκοζί, παρά την έφεσή του.

Αν και ο πρώην πρόεδρος είχε αρκετές συγκρούσεις με τον νόμο από τότε που αποχώρησε από το αξίωμά του το 2012, παραμένει μια προσωπικότητα με επιρροή στη γαλλική δεξιά. Ο Σαρκοζί κρίθηκε οριστικά ένοχος για διαφθορά σε ξεχωριστή υπόθεση, αφού εξάντλησε όλες τις εφέσεις νωρίτερα φέτος, γεγονός που τον οδήγησε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ένα γαλλικό ανώτατο δικαστήριο πρόκειται επίσης να εκδώσει τελική ετυμηγορία στις 26 Νοεμβρίου σε μια υπόθεση που σχετίζεται με παραβιάσεις του νόμου περί χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών, οι οποίες φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής του εκστρατείας το 2012, στην οποία είχε προηγουμένως κριθεί ένοχος από δύο κατώτερα δικαστήρια. Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα δηλώσει αθώος και για τις δύο αυτές υποθέσεις.

Επίσης στη δίκη του Καντάφι, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες διαφθοράς, καθώς το δικαστήριο δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι η φερόμενη συμφωνία μεταξύ των συνεργατών του Σαρκοζί και της Λιβύης συνεχίστηκε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Σαρκοζί, εξήγησε η πρόεδρος της δικαστού Ναταλί Γκαβαρίνο. Η απόφαση του δικαστηρίου έδειξε ότι δεν μπορούσε ούτε να διαπιστώσει ούτε να αποκλείσει όμως εάν τα χρήματα της Λιβύης είχαν φτάσει στην εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

