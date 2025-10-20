Πτήση τρόμου για 160 επιβάτες της AirChina μετά από φωτιά που προκλήθηκε από μπαταρία λιθίου στα 10.000 πόδια.

Σκηνές πανικού σε πτήση της Air China με προορισμό την Σεούλ, όταν μπαταρίαλιθίου, μέσα σε χειραποσκευή επιβάτη, αναφλέγηκε εν πτήσει, προκαλώντας φλόγες και πυκνό καπνό στην καμπίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση CA139, η οποία είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hangzhou Xiaoshan στις 9:47 π.μ. τοπική ώρα με 160 επιβάτες και μέλη πληρώματος και προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο Weibo, «μια μπαταρία λιθίου στις χειραποσκευές ενός επιβάτη που ήταν αποθηκευμένες στον χώρο αποσκευών πάνω από τα καθίσματα αναφλέγη αυτόματα».

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά προτού εξαπλωθεί, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε.

Στιγμές πανικού στην καμπίνα

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύτηκαν από το NBC News δείχνουν έντονες φλόγες και πυκνό καπνό να ξεπηδούν από ένα ντουλαπάκι πάνω από τα καθίσματα, ενώ επιβάτες φώναζαν τρομοκρατημένοι και μέλη του πληρώματος τους έλεγαν να παραμείνουν στις θέσεις τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας επιβάτης ανέφερε ότι προηγήθηκε δυνατός κρότος, λίγο πριν ξεσπάσουν οι φλόγες, ενώ φωτογραφίες από το διαδίκτυο δείχνουν καμένες αποσκευές πάνω από αρκετές σειρές καθισμάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=Cq3Lv6RIF5A&t=4s}

Αναγκαστική προσγείωση και ασφαλής εκκένωση

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαγκάη γύρω στις 11 π.μ., σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightradar24.

Η Air China επιβεβαίωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και ότι το αεροσκάφος δεν υπέστη σημαντικές ζημιές. Οι επιβάτες συνέχισαν αργότερα το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρίας.

Αυξανόμενα περιστατικά με μπαταρίες λιθίου

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε μια ανησυχητική σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν σημειωθεί φέτος στην Ασία.

Τον Μάιο, πτήση της China Southern Airlines επέστρεψε εσπευσμένα στο Χανγκτζόου όταν power bank επιβάτη έβγαζε καπνό, ενώ τον Ιανουάριο πυρκαγιά σε πτήση της Air Busan αποδόθηκε επίσης σε εφεδρική μπαταρία, με επτά ελαφρά τραυματίες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει ότι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου ενδέχεται να υποστούν «θερμική διαφυγή», μια αλυσιδωτή αντίδραση υπερθέρμανσης που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά εάν το στοιχείο υποστεί ζημιά, υπερφορτιστεί ή εκτεθεί σε υγρασία.

Συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, laptop, tablet και φορητοί φορτιστές περιέχουν τέτοιες μπαταρίες.

Για τον λόγο αυτό, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν τη μεταφορά μη εγκατεστημένων μπαταριών στις παραδοτέες αποσκευές.

Η TSA (Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ) επιτρέπει τη μεταφορά τους μόνο στις χειραποσκευές, με ισχύ έως 100 watt-ώρες ανά μπαταρία.