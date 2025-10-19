Πρόκειται για μια στρατηγικά κρίσιμη περιοχή στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τηλεφωνική συνομιλία αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της στη Washington Post, ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους.

Πρόκειται για μια στρατηγικά κρίσιμη περιοχή στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Πούτιν προσπαθεί εδώ και 11 χρόνια να κατακτήσει την περιοχή, αλλά έχει επανειλημμένα αποκρουστεί από τις ουκρανικές δυνάμεις, που θεωρούν την περιοχή κρίσιμη για την αποτροπή μιας ταχείας ρωσικής προέλασης προς το Κίεβο.

Η εμμονή του Πούτιν με το Ντονέτσκ δείχνει ότι δεν αποσύρεται από τις προηγούμενες απαιτήσεις του, οι οποίες έχουν οδηγήσει το μέτωπο σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας, είπαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών. Αν και η Ρωσία και φιλορωσικές δυνάμεις ελέγχουν τμήματα της περιοχής από το 2014, δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν ολόκληρο το Ντονέτσκ.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την απαίτηση του Πούτιν, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι τώρα. Στην επίσημη δήλωσή του μετά τη συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν υποστήριξε δημόσια το ρωσικό αίτημα. Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Πούτιν πρότεινε ότι θα ήταν διατεθειμένος να παραχωρήσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας, που ελέγχει εν μέρει -της Ζαπορίζια και της Χερσώνας- με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ. Η πρόταση αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως βήμα προόδου, σε σχέση με τις προηγούμενες απαιτήσεις που είχε θέσει ο Πούτιν στη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

Όμως οι Ουκρανοί δεν φαίνεται να το βλέπουν έτσι, δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης: «Είναι σαν να τους πεις να πουλήσουν το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα».

Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή Washington Post