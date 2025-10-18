Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να καταστείλει τη διαφωνία στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας αντίποινων.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην Times Square στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, για την ημέρα «No Kings», φωνάζοντας δυνατά τα συνθήματα κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, εκατομμύρια διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες σε περισσότερες από 2.500 τοποθεσίες σε όλη την Αμερική, αλλά και σε άλλες, πολλές ακόμη χώρες.

Το «No Kings», ο συνασπισμός πίσω από μια μαζική διαδήλωση που έλαβε χώρα τον Ιούνιο, καλεί για άλλη μια φορά τους ανθρώπους στους δρόμους για να στείλουν το απλό μήνυμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι βασιλιάς, αντιδρώντας σε αυτό που θεωρούν αυξανόμενο αυταρχισμό.

Αρκετές πόλεις των ΗΠΑ έχουν πλέον στρατιωτικοποιημένη παρουσία στο έδαφος, οι περισσότερες ενάντια στη βούληση των τοπικών ηγετών.

«Δεν είμαι βασιλιάς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως: «Δεν είμαι βασιλιάς», σε μια προεπισκόπηση συνέντευξης που είχε προγραμματιστεί για την επερχόμενη έκδοση του Sunday Morning Futures του Fox News. «Ξέρετε - αναφέρονται σε εμένα ως βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι σύμμαχοι του Τραμπ έχουν αναφερθεί ειρωνικά στις διαδηλώσεις ως εκδηλώσεις «Μίσους για την Αμερική».

Οι συγκεντρώσεις γίνονται καθώς ο Τραμπ έχει στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα σε ορισμένες πόλεις είτε για να υποστηρίξει τους πράκτορες μετανάστευσης που επιδιώκουν να απελάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους είτε για να καταπολεμήσουν φαινομενικά το έγκλημα, παρόλο που τουλάχιστον ορισμένες από αυτές τις κοινότητες είχαν αναφέρει μειώσεις στη βία.

Ο χάρτης με τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οι διαμαρτυρίες:

Οι διοργανωτές λένε ότι αναμένουν να δουν μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, μεμονωμένη ημέρα διαμαρτυρίας στην ιστορία των ΗΠΑ.