Παράλληλα, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από επίθεση ρωσικών drones που στόχευσαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην περιοχή του Χάρκοβο, σχεδόν όλες οι περιοχές της πόλης Τσουχουίβ αποκόπηκαν από το ηλεκτρικό δίκτυο, σύμφωνα με τη δήμαρχο Χαλίνα Μινάιεβα.

Σε ανάρτηση στο Facebook, έγραψε ότι 10 ρωσικές επιθέσεις έπληξαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο διαχειριστής του συστήματος διανομής της περιοχής Τσερνίχιβ ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι 17.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα μετά από ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιοχή Κορούκιβκα.

Στην περιοχή Ουλιάνοβσκ χτυπήθηκε ένας υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Ζαπορίζια πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από ρωσικό drone, ανέφερε ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της περιοχής, Ιβάν Φεντόροφ. Είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πέντε επιθέσεις στην πόλη, προκαλώντας επίσης ζημιές σε κατοικίες και οχήματα.

Περισσότερες υποδομές πολιτών χτυπήθηκαν επίσης στην περιοχή Πολτάβα, όπως έγραψε ο επικεφαλής της περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης, Βολοντίμιρ Κοχούτ, στο Telegram. Είπε ότι μια αποθήκη και μια εμπορική επιχείρηση υπέστησαν ζημιές στην επίθεση.

Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι οι αμυντικές της δυνάμεις κατέρριψαν συνολικά 136 ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddlh9e6x65j5?integrationId=40599y14juihe6ly}