Ο πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, ο οποίος στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του, δήλωσε σήμερα αθώος στην κατηγορία για διαμοιρασμό και παρακράτηση εγγράφων σχετικών με την άμυνα των ΗΠΑ, μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Την Πέμπτη μια Επιτροπή Ενόρκων στο Μέριλαντ παρέπεμψε σε δίκη τον 76χρονο Μπόλτον, τον τρίτο κατά σειρά επικριτή του Τραμπ που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

«Έγινα ο τελευταίος στόχος μέχρι στιγμής της εργαλειοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης (εκ μέρους του Τραμπ) ώστε να διώκονται εκείνοι που θεωρεί εχθρούς του, μέσω κατηγοριών που έχουν απορριφθεί προηγουμένως ή που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα» σχολίασε ο ίδιος την Πέμπτη.

Τον Ιούνιο του 2020 ο Τζον Μπόλτον εξέδωσε ένα βιβλίο για τους 17 μήνες που πέρασε στον Λευκό Οίκο, ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του. Στις σελίδες του χαρακτήριζε «ακατάλληλο» για πρόεδρο τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πολλές φορές ότι σκοπεύει, όταν αναλάβει και πάλι την εξουσία, να εκδικηθεί όσους θεωρεί προσωπικούς εχθρούς του. Πριν από τον Μπόλτον είχαν ασκηθεί διώξεις στον πρώην διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Τζέιμς Κόμεϊ και στη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς.

Ο Μπόλτον κατηγορείται ότι «καταχράστηκε τη θέση του συμβούλου εσωτερικής ασφάλειας» και μοιράστηκε με δύο πρόσωπα του περιβάλλοντός του περισσότερες από χίλιες σελίδες εγγράφων για τις καθημερινές δραστηριότητές του που αφορούσαν τη δουλειά του.

Τα «δύο πρόσωπα» δεν κατονομάζονται στο κατηγορητήριο, όμως σύμφωνα με αμερικανικά μμε είναι η σύζυγος και η κόρη του.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να μοιράστηκε απόρρητες πληροφορίες μαζί τους, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων που δεν ήταν ασφαλείς. Επιβαρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2021 ένας εκπρόσωπος του Μπόλτον ενημέρωσε το FBI ότι έγινε πειρατεία στους λογαριασμούς που χρησιμοποιούσε για ανταλλαγή μηνυμάτων από έναν χάκερ ο οποίος, κατ’ αυτόν, συνδεόταν με το Ιράν, χώρα έναντι της οποίας ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας τηρούσε σκληρή γραμμή. Οι εισαγγελείς επισημαίνουν όμως ότι ουδέποτε ενημέρωσε ότι στον λογαριασμό αυτόν μοιραζόταν πληροφορίες, ακόμη και απόρρητες, που αφορούσαν την εθνική άμυνα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην έρευνα που έγινε το καλοκαίρι στο σπίτι του Μπόλτον, το FBI ανακάλυψε έγγραφα που αφορούσαν την εθνική άμυνα.

Ο Λευκός Οίκος είχε προσπαθήσει, μάταια, να μπλοκάρει με δικαστικές αποφάσεις την έκδοση του βιβλίου του Τζον Μπόλτον, το 2020, επικαλούμενος κυρίως τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.