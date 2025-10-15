Οι πρώτες 45 σοροί επιστράφηκαν μια ημέρα αφότου η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους.

Το Ισραήλ παρέδωσε 45 ακόμα σορούς Παλαιστινίων μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 90, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Οι ιατρικές ομάδες συνεχίζουν να εξετάζουν, να τεκμηριώνουν και να προετοιμάζουν τις σορούς για παράδοση στις οικογένειες «σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες και πρωτόκολλα», πρόσθεσαν οι αρμόδιες Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των νεκρών. Οι πρώτες 45 σοροί επιστράφηκαν μια ημέρα αφότου η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους.

«Δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή»

Η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε νωρίτερα πως «η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί» καθώς οι σοροί ορισμένων ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Η Χαμάς «υποχρεούται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας», είπε, αναφερόμενη στις σορούς των 21 νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα. «Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό το θέμα και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι να επιστρέψουν οι νεκροί όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο».

Η Μπαντροσιάν πρόσθεσε επίσης πως παραμένουν σταθεροί στο να «διασφαλίσουν ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το κράτος του Ισραήλ».

Ωστόσο σημειώνεται πως ορισμένες από τις σορούς Παλαιστινίων που παραδόθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις την Τρίτη ήταν με δεμένα μάτια και χειροπέδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί «εκτελέσεις», δήλωσαν ιατρικές πηγές στο Al Jazeera.

