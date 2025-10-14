Με εντολή Χέγκσεθ, έγινε η επίθεση των ΗΠΑ σε πλοίο ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ έπληξαν ένα ακόμη πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, δήλωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι το πλοίο ανήκε σε «ναρκοτρομοκράτες» και ότι «διακινούσε ναρκωτικά».

Αυτή είναι η πέμπτη τέτοια επίθεση από την κυβέρνηση Τραμπ σε διεθνή ύδατα από τον Σεπτέμβριο. Συνολικά, 27 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, αλλά οι ΗΠΑ δεν έχουν παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ή λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των πλοίων ή των επιβαινόντων σε αυτά.

Ορισμένοι δικηγόροι έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ Κολομβία και Βενεζουέλα έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο διακινούσε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατίας και διέρχονταν από μια γνωστή» διαδρομή για λαθρεμπόριο. Ανάρτησε επίσης ένα βίντεο εναέριας παρακολούθησης που έδειχνε ένα μικρό σκάφος στο νερό, το οποίο χτυπήθηκε από πύραυλο.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε την εθνικότητα των επιβαινόντων ή σε ποια οργάνωση λαθρεμπορίου ναρκωτικών είναι ύποπτοι ότι ανήκουν ενώ πρόσθεσε ότι κανένα μέλος των στρατιωτικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε.

Την επίθεση διέταξε το πρωί της Τρίτης, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σύμφωνα με τον Τραμπ. Ο Χέγκσεθ κοινοποίησε αργότερα το βίντεο σε μια ανάρτηση στο X.

Η επίθεση ακολουθεί μετά από μία πρόσφατη διαρροή υπομνήματος που στάλθηκε στο Κογκρέσο, το οποίο, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έκρινε πως οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για αυτοάμυνα, παρά το γεγονός ότι πολλοί αμφισβητούν τη νομιμότητά των ενεργειών.

