«Πολύ ασεβές προς το ΝΑΤΟ αυτό που έκανε η Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ.

Τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θερμή χειραψία με τον Πέδρο Σάντσεθ στο Σαρμ ελ- Σέιχ, αλλά σήμερα απείλησε την Ισπανία με δασμούς, επειδή δεν αύξησε τις αμυντικές δαπάνες της στο 5% του ΑΕΠ, το νέο όριο του ΝΑΤΟ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε την αποβολή της Ισπανίας από τη Συμμαχία, εξαιτίας αυτού του θέματος. Σήμερα, όταν δέχθηκε σχετική ερώτηση, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι σκέφτεται να επιβάλει δασμούς στην Ισπανία, ως τιμωρία.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε (τις αμυντικές δαπάνες) στο 5%, όλες οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ το έκαναν», απάντησε. «Δεν θα είχε νόημα εάν λέγαμε ότι δεν θα τους προστατεύσουμε, επειδή είναι προστατευμένοι», λόγω της γεωγραφικής θέσης τους, σημείωσε.

«Αυτό που έκανε η Ισπανία είναι πολύ κακό και πολύ άδικο για το ΝΑΤΟ. Είναι πολύ ασεβές προς το ΝΑΤΟ. Σκεφτόμουν να τους τιμωρήσω με εμπορικές κυρώσεις, μέσω δασμών, εξαιτίας αυτού που έκαναν. Μπορεί να το κάνω. Ήταν απίστευτα ασεβές και θα πρέπει να τιμωρηθούν», πρόσθεσε, σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στον Λευκό Οίκο.

Σε άλλη ερώτηση, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να είναι προσεκτική με την Κίνα. «Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», επεσήμανε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=PsEI5DEvn_M}