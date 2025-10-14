Στη δημοσιότητα η νέα λίστα της Henley με τα ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο.

Η Ασία διατηρεί τα σκήπτρα με τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο, το αμερικανικό έπεσε για πρώτη φορά εκτός δεκάδας, ενώ στην έκτη θέση βρίσκεται το ελληνικό.

Όλα αυτά με βάση το νέο τριμηνιαίο Henley Passport Index που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η κατάταξη βασίζεται σε στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών και αξιολογεί κάθε διαβατήριο με βάση τον αριθμό των χωρών που μπορεί να επισκεφθεί ο κάτοχός του, δίχως να απαιτείται η έκδοση βίζας πριν από το ταξίδι.

Στην κορυφή παραμένει το διαβατήριο της Σιγκαπούρης, που δίνει πρόσβαση σε 193 χώρες και περιοχές. Ακολουθεί το νοτιοκορεάτικο (190) και τρίτο είναι το διαβατήριο της Ιαπωνίας (189).

Το ελληνικό διαβατήριο βρίσκεται στην έκτη θέση- ένα «σκαλί» πιο κάτω από τον Ιούλιο- καθώς δίνει πρόσβαση σε 186 χώρες και περιοχές χωρίς βίζα. Στην ίδια θέση βρίσκονται τα διαβατήρια άλλων πέντε χωρών: Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία.

Για πρώτη φορά εκτός 10άδας το αμερικανικό διαβατήριο

Στις δύο δεκαετίες που μετρά αυτή η λίστα, το αμερικανικό διαβατήριο βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός δεκάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλέον, είναι στη 12η θέση, μαζί με τη Μαλαισία, καθώς δίνει πρόσβαση χωρίς βίζα σε 180 από τις 227 χώρες και περιοχές που λαμβάνονται υπόψη στη λίστα. Με βάση τις «ισοβαθμίες», στην πραγματικότητα 36 διαβατήρια είναι πιο ισχυρά από το αμερικανικό, το οποίο ήταν στην κορυφή το 2014.

Αλλά και το βρετανικό διαβατήριο- το πιο ισχυρό του 2015- βρέθηκε χαμηλότερα από ποτέ, καθώς έπεσε από την 6η στην 8η θέση σε σχέση με τον Ιούλιο. Την τελευταία δεκαετία, ενώ το βρετανικό και το αμερικανικό διαβατήριο υποχωρούν, το κινεζικό ανεβαίνει, έχοντας φτάσει από τη 94η θέση που ήταν το 2015 στην 64η σήμερα. Αλλά και το διαβατήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο, από τη 42η θέση το 2015 στην 8η.

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια και η θέση της Ελλάδας

1. Σιγκαπούρη 193

2. Νότια Κορέα 190

3. Ιαπωνία 189

4. Γερμανία 188

-. Ιταλία 188

-. Λουξεμβούργο 188

-. Ισπανία 188

-. Ελβετία 188

5. Αυστρία 187

-. Βέλγιο 187

-. Δανία 187

-. Φινλανδία 187

-. Γαλλία 187

-. Ιρλανδία 187

-. Ολλανδία 187

6. Ελλάδα 186

-. Ουγγαρία 186

-. Νέα Ζηλανδία 186

-. Νορβηγία 186

-. Πορτογαλία 186

-. Σουηδία 186

Όλη η λίστα