Σύμφωνα με το αρμόδιο όργανο συντονισμού του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια, τα μισά φορτηγά θα περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη και η ροή βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα θα μειωθεί, δήλωσαν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η απόφαση ελήφθη καθώς η Χαμάς δεν παρέδωσε τις σορούς των ομήρων που κρατά στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, πρόσθεσαν, χωρίς να διευκρινίσουν όμως πόσο θα διαρκέσει η κίνηση αυτή.

Την ίδια ώρα μόνο τα μισά από τα συμφωνηθέντα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα επιτρέπεται να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας από την Τετάρτη. Σε αυτά δεν θα περιλαμβάνονται καύσιμα, σύμφωνα με το ισραηλινό κυβερνητικό όργανο γνωστό ως Συντονισμός Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (Cogat).

Σε ανακοίνωσή του, το Cogat ανέφερε ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία αφού δεν παρέδωσε τις σορούς των νεκρών Ισραηλινών ομήρων.

«Χθες, η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σχετικά με την παράδοση των σορών των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Ως αποτέλεσμα, η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να επιβάλει μια σειρά κυρώσεων που σχετίζονται με την ανθρωπιστική συμφωνία που επιτεύχθηκε. Από αύριο (Τετάρτη), θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στα μισά από τα συμφωνημένα φορτηγά, δηλαδή 300, και όλα θα ανήκουν στον ΟΗΕ και σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ, χωρίς καμία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή βενζίνης στη Λωρίδα της Γάζας, εκτός από συγκεκριμένες ανάγκες που σχετίζονται με ανθρωπιστικές υποδομές» ανέφερε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά της η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σχεδιάζει να μεταφέρει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ στις 10 μ.μ. τοπική ώρα απόψε, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Με πληροφορίες του Guardian/Reuters