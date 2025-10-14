Η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο της Γάζας, καθιστώντας αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας.

Η Χαμάς κατηγόρησε την Τρίτη το Ισραήλ ότι παραβίασε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά από ισραηλινές επιδρομές και πυροβολισμούς κατά Παλαιστινίων, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι ενέργειες του ισραηλινού στρατού συνιστούν «σαφή παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», μετά από αναφορές για θανάτους αμάχων σε διάφορα μέρη της Γάζας. «Η δολοφονία ορισμένων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας σήμερα το πρωί λόγω βομβαρδισμών και πυροβολισμών από τον ισραηλινό στρατό κατοχής αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Κασέμ, όπως ανέφερε το Quds News Network. Κάλεσε επίσης τους μεσολαβητές να παρακολουθούν τη συμπεριφορά του Ισραήλ και «να το εμποδίσουν να παρακάμψει τις δεσμεύσεις του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφοριών, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πυροβόλησαν κατοίκους που επιθεωρούσαν τα σπίτια τους στη γειτονιά Σουτζάιγια, ανατολικά της πόλης της Γάζας.

Το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα άλλο τραυματίστηκε σε επίθεση με drone στην πόλη Αλ-Φακάρι, ανατολικά του Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα και πρόσθεσε ότι αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση στο Halawa, όπου βρίσκονται εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στα βόρεια της Γάζας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Safa ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ το πρωί της Τρίτης βορειοδυτικά της Ράφα, στη νότια Γάζα, παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία είναι σε ισχύ. Το Al Jazeera ανέφερε πως από τα ξημερώματα της Τρίτης έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σε όλη τη Γάζα, οι έξι στην πόλη της Γάζας.

Οι εκτελέσεις της Χαμάς

Ωστόσο, την ίδια ώρα που η Χαμάς καταγγέλλει το Ισραήλ για δολοφονίες, μαχητές της φαίνονται σε βίντεο να εκτελούν Παλαιστινίους που κατηγορούνται ότι συνεργάζονταν με τις ισραηλινές δυνάμεις. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αργά τη Δευτέρα, μαχητές της Χαμάς φαίνονται να σέρνουν επτά άνδρες σε έναν κύκλο στην πόλη της Γάζας. Τους αναγκάζουν να γονατίσουν και τους πυροβολούν πισώπλατα. Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο.

Το πλήθος που παρακολουθεί καταγράφει τη σκηνή στα τηλέφωνά του. Ο κόσμος ακούγεται να φωνάζει «Αλλάχου Ακμπάρ» (Ο Θεός είναι Μεγάλος).

{https://twitter.com/IsraelinGermany/status/1977979553461960952}

Ο ακτιβιστής Ahmed Fouad Alkhatib αναφέρει πως «σε όλο το Telegram, τα κανάλια της Χαμάς το ξεκαθαρίζουν και επαναλαμβάνουν το σύνθημά τους: «Είμαστε η επόμενη μέρα». Οι τρομοκράτες τους αναδύθηκαν από τις σήραγγες και όταν δεν εκτελούν ή πυροβολούν κατοίκους της Γάζας, περιφέρονται στις αγορές, κλέβουν βοήθεια και επιβάλλουν φόρους σαν συμμορία. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά μιας ομάδας που αποστρατεύεται ή αποριζοσπαστικοποιείται. Επαναπροσδιορίζουν τον εαυτό τους ως αστυνομικούς και θέλουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο μέλλον της Γάζας».

{https://twitter.com/afalkhatib/status/1977876169161572692}

Σε άλλη ανάρτησή του αναλύει το «σκάνδαλο της Χαμάς» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και κατηγορεί ευθέως και τους δημοσιογράφους που φέρεται να μεταδίδουν ρεπορτάζ από τη Γάζα.

Εξηγεί πως «Ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρομοκρατική οργάνωση διώκει πολλαπλές φατρίες είναι ότι μια συγκεκριμένη φατρία στη νότια Γάζα είχε μέλη που εμπλέκονταν στην εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας κοντά στις περιοχές της Ράφα. Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι ηγέτες και οι τρομοκρατικοί πράκτορες της ομάδας στη Γάζα εκμεταλλεύονταν ευάλωτες Παλαιστίνιες γυναίκες που είχαν απεγνωσμένα ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη, εκμεταλλευόμενες έναντι σεξουαλικών ανταλλαγμάτων, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα από το AP και επιβεβαιώθηκε από αυτό το πρόσφατα αποκαλυφθέν βίντεο, το οποίο υπόσχεται να είναι ένα από τα πολλά.

»Οι επικεφαλής φιλανθρωπικών οργανώσεων της Χαμάς αξιοποιούν τις θέσεις τους για να παρέχουν στις γυναίκες υποστήριξη με αντάλλαγμα σεξουαλικές χάρες. Συνέχιζαν να βιντεοσκοπούν και να φωτογραφίζουν τις γυναίκες σε επικίνδυνες στάσεις για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν σιωπηλές. Αυτό το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει τον Ameen Bakr AbuBakara, τον οποίο η Χαμάς σκότωσε πρόσφατα με φρικτό τρόπο, επειδή έπιασε έναν από τους ηγέτες της, τον βιντεοσκόπησε και κατέγραψε το σκάνδαλό του. Ο Ameen δεν δημοσιοποίησε ούτε αποκάλυψε το σκάνδαλο, επειδή δεν ήθελε η γυναίκα να αντιμετωπίσει τιμωρία σε μια κοινωνία τιμής όπου οι γυναίκες μπορούν να δολοφονηθούν για μοιχεία, ακόμη και σε περίπτωση βιασμού. Αντ' αυτού, υποσχέθηκε στη γυναίκα δωρεάν, πλήρη υποστήριξη. Ωστόσο, της υποσχέθηκε ότι δεν θα παρείχε σεξουαλικές χάρες σε μέλη της Χαμάς ή σε μεσαίου επιπέδου ηγεσία σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Μόλις ξεκίνησε η εκεχειρία, η Χαμάς ήθελε να θάψει το σκάνδαλο και φρόντισε να σκοτώσει τον Ameen για να κρύψει αυτήν την περίπτωση και πολλές άλλες παρόμοιες.

Οι δειλοί, λεγόμενοι «δημοσιογράφοι» στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη Χαμάς ή τουλάχιστον έχουν την έγκριση της ομάδας να δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα τολμούσαν ποτέ να καλύψουν τέτοιες ιστορίες, επειδή γνωρίζουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σκεφτείτε το αυτό την επόμενη φορά που θα ακούσετε για ρεπορτάζ που προέρχονται από τη Γάζα και διαφημίζονται από το δόλιο «φιλοπαλαιστινιακό» κίνημα, το οποίο τώρα υπάρχει για να καλύπτει την τρομοκρατική οργάνωση και να δικαιολογεί τις πολύ αποτρόπαιες πράξεις και τις κακές της πράξεις.

{https://twitter.com/afalkhatib/status/1977931787943756142}

Το Reuters ετέδωσε τη δευτέρα πωςο ι δυνάμεις της Χαμάς σκότωσαν 32 μέλη «μιας συμμορίας» στην πόλη της Γάζας σε μια εκστρατεία ασφαλείας που ξεκίνησε μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή, ενώ έξι μέλη του προσωπικού της σκοτώθηκαν. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η επιχείρηση ασφαλείας στην πόλη της Γάζας είχε ως στόχο μέλη μιας «επικίνδυνης συμμορίας που συνδέεται με μια οικογένεια στην πόλη της Γάζας». Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 24 ατόμων και στον τραυματισμό 30 άλλων, πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς στη Γάζα έχει αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας σε αυτό που έχει περιγράψει ως μια προσπάθεια να αποτραπεί ένα κενό ασφαλείας που θα καλυφθεί από ανομία και λεηλασίες.

Αντίπαλοι της Χαμάς

Ο αξιωματούχος δεν κατονόμασε την εμπλεκόμενη συμμορία, αν και υπάρχουν αρκετές φατρίες στη Γάζα που θεωρούνται εδώ και καιρό αντίπαλοι της Χαμάς, αλλά οι οποίες εμφανίστηκαν πιο έντονα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Έχουν σημειωθεί αρκετές συγκρούσεις, όπως τονίζει το Reuters.

Η Χαμάς έχει κατηγορήσει τον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ο οποίος έχει έδρα τη Ράφα στη νότια Γάζα, μια περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ, ότι συνεργάζεται ο ίδιος και η ομάδα του με το Ισραήλ. Εκείνος, αρνείται ότι λαμβάνει ισραηλινή υποστήριξη ή ότι έχει επαφές με τον ισραηλινό στρατό.

Ο αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς δήλωσε ότι ένας ανώτερος βοηθός του Αμπού Σαμπάμπ «έχει εξοντωθεί» από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία ασφαλείας με την κατάπαυση του πυρός και είπε ότι το κυνήγι του Αμπού Σαμπάμπ βρίσκεται σε εξέλιξη. «Η εκστρατεία ασφαλείας συνεχίζεται και κλιμακώνεται μέχρι να λυθεί πλήρως αυτό το ζήτημα και κανένα μέρος δεν θα επιτρέπεται να παραβιάσει τον νόμο», πρόσθεσε.