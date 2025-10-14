Αξιωματούχος του OHE εκτίμησε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 55 εκατομμύρια τόνους ερειπίων στη Γάζα.

Υπάρχουν πολλά υποσχόμενες πρώτες ενδείξεις από χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, καθώς και αραβικών και ευρωπαϊκών κρατών, που δηλώνουν πρόθυμες να συμβάλλουν οικονομικά στην ανοικοδόμηση της Γάζας, δήλωσε αξιωματούχος του αναπτυξιακού προγράμματος του ΟΗΕ.

«Έχουμε ήδη πολύ καλές ενδείξεις», δήλωσε ο Jaco Cilliers του UNDP σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Έκανε ωστόσο λόγο για το ποσό των 70 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Γάζας,

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 55 εκατομμύρια τόνους ερειπίων στη Γάζα.

Τα τελευταία δεδομένα του ΟΗΕ που ελήφθησαν από δορυφορικές εικόνες μεταξύ 22 και 23 Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι περίπου το 80% όλων των κατασκευών στην πόλη της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένων περίπου 17.734 κτιρίων που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Το UNDP λέει ότι έχει ξεκινήσει κάποια εκκαθάριση ανάμεσα στα ερείπια, αλλά πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί παρεμποδίζουν τον ρυθμό του έργου του.

Πρόσφατες εικόνες από drone απεικονίζουν την απόλυτη καταστροφή στη Γάζα.

Με πληροφορίες του Guardian