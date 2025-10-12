Πώς μέσω της διατροφής, επιβραδύνεται η γήρανση του εγκεφάλου.

Το τσάι είναι ευρέως γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Αυτό που αποκαλύπτει σχετική έρευνα στο eatingwell, είναι πως υπάρχει ένα είδος τσαγιού που επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου.

Οι επιστήμονες μπορούν πλέον να εκτιμήσουν την «ηλικία του εγκεφάλου» ενός ατόμου από μαγνητικές τομογραφίες και να τη συγκρίνουν με την πραγματική του ηλικία.

Όταν η ηλικία του εγκεφάλου είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, ο κίνδυνος για γνωστικά προβλήματα τείνει να είναι υψηλότερος. Όταν είναι νεότερος, αυτό είναι ένα καλό σημάδι.

Η διατροφή είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να υποστηρίξετε έναν πιο υγιή εγκέφαλο και τα πρότυπα μεσογειακού τύπου συνεχίζουν να εμφανίζονται ως φιλικά προς τον εγκέφαλο.

Το είδος τσαγιού, λοιπόν, που φαίνεται να συμβάλλει στη διατήρηση της νεότητας του εγκεφάλου είναι το πράσινο τσάι, ως μέρος ενός «πράσινου-μεσογειακού» σχεδίου με υψηλότερες πολυφαινόλες και φυτική προδιάθεση.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές παρακολούθησαν την ηλικία του εγκεφάλου μαζί με μια ομάδα πρωτεϊνών του αίματος που μπορούν να αντανακλούν φλεγμονή και άλλη βιολογία σχετική με τον εγκέφαλο.

Διαπίστωσαν ότι τα άτομα που ακολούθησαν την πράσινη-μεσογειακή διατροφή (μια μεσογειακή διατροφή με επιπλέον πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και άλλες πηγές) έδειξαν τις πιο ευνοϊκές μετατοπίσεις πρωτεϊνών και συνολικά σημάδια ενός «νεότερου» προφίλ εγκεφάλου.

Τι διαπίστωσε η μελέτη;

Σε διερευνητικές αναλύσεις, η κατανάλωση περίπου 4 φλιτζανιών πράσινου τσαγιού την ημέρα και η κατανάλωση περίπου επτά μερίδων καρυδιών την εβδομάδα συσχετίστηκαν με μεγαλύτερες μειώσεις στη γαλεκτίνη-9. (Οι τάσεις Mankai ήταν παρόμοιες αλλά όχι στατιστικά σημαντικές σε αυτό το σύνολο δεδομένων.)

Αυτές οι μοριακές μετατοπίσεις ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες αναφορές του DIRECT PLUS που δείχνουν ότι τόσο η μεσογειακή όσο και η πράσινη-μεσογειακή διατροφή μπορούν να μειώσουν τη συρρίκνωση του εγκεφάλου σε διάστημα 18 μηνών, με την πράσινη-Μεσογειακή διατροφή να παρουσιάζει τα περισσότερα οφέλη.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ένα μεσογειακό μοτίβο με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες - με το πράσινο τσάι ως καθημερινή συνήθεια - μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία συνθηκών για πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου.

Όπως σε όλες τις μελέτες, υπήρχαν περιορισμοί.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν άνδρες και είχαν μεταβολικό κίνδυνο, επομένως τα ευρήματα μπορεί να μην ισχύουν για όλους.

Η μελέτη επίσης δεν ανίχνευσε σαφείς διαφορές μεταξύ των ομάδων σε τυπικά γνωστικά τεστ σε διάστημα 18 μηνών, επομένως οι αλλαγές στην πρωτεΐνη και την μαγνητική τομογραφία θα πρέπει να θεωρούνται ως βιολογικά σήματα, όχι ως απόδειξη κλινικών αλλαγών στη γνωστική λειτουργία.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή;

Κάντε το πράσινο τσάι την προεπιλογή σας. Στοχεύστε σε 2 έως 4 φλιτζάνια την ημέρα (ζεστά ή παγωμένα). Εάν είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη, δοκιμάστε μια πιο σύντομη διακοπή ή σκεφτείτε το πράσινο τσάι ντεκαφεϊνέ.

Προτιμήστε πολλά φυτά και πολυφαινόλες. Δοκιμάστε να τρώτε μια μικρή χούφτα καρύδια τις περισσότερες μέρες. Γεμίστε το πιάτο σας με λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, βότανα και φυλλώδη χόρτα.

Αλλάξτε τα κρέατα στρατηγικά. Απομακρυνθείτε από τα κόκκινα/επεξεργασμένα κρέατα και προτιμήστε τα ψάρια και τα πουλερικά. Αυτό ήταν μέρος τόσο των διατροφικών πλάνων εμπνευσμένων από τη μεσογειακή διατροφή σε αυτή τη μελέτη όσο και αναπόσπαστο μέρος της πράσινης-μεσογειακής προσέγγισης.

Μην ξεχνάτε τα βασικά. Η μελέτη υποδηλώνει ότι ο καλύτερος έλεγχος της γλυκόζης και η τακτική σωματική δραστηριότητα σχετίζονται επίσης με οφέλη για τον εγκέφαλο, γι' αυτό στοχεύστε σε σταθερά γεύματα που βασίζονται σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και υγιή λίπη πλούσιους σε φυτικές ίνες και συνεχίστε να κινείστε.



