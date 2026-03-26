Ακόμη μία σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα στο Άγιο Όρος.

Σε επιφυλακή παραμένουν Αρχές και κάτοικοι έπειτα από τον σεισμό 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άγιο Όρος.

Η τελευταία δόνηση - που εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία - σημειώθηκε πριν λίγες ώρες και ήταν μεγέθους 3,1 Ρίχτερ. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε στις 04:14, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών και εστιακό βάθος 11,5 χιλιομέτρων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, επισήμανε ότι ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ εκδηλώθηκε σε περιοχή με παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από 22 μήνες και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη, εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ. Χρειάζεται προσοχή, ωστόσο η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και δεν εκτιμώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

