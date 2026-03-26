Σε επιφυλακή παραμένουν Αρχές και κάτοικοι έπειτα από τον σεισμό 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άγιο Όρος.
Η τελευταία δόνηση - που εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία - σημειώθηκε πριν λίγες ώρες και ήταν μεγέθους 3,1 Ρίχτερ. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε στις 04:14, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών και εστιακό βάθος 11,5 χιλιομέτρων.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, επισήμανε ότι ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ εκδηλώθηκε σε περιοχή με παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από 22 μήνες και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
«Χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη, εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ. Χρειάζεται προσοχή, ωστόσο η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και δεν εκτιμώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
