Πολύ ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στις Φιλιππίνες.

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους μεταξύ 7,2 και 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, κατά εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα, ενώ το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα 3 μέτρων που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα.

{https://x.com/missjilliam/status/1976487107268051116}

Το πρωί της Παρασκευής, ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ, δήλωσε ότι οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές επιτόπου και προετοιμάζουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσους τη χρειάζονται», ανέφερε.

Η χώρα εξακολουθεί να προσπαθεί να ανακάμψει από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το νησί Σεμπού πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες. Εκείνος ο σεισμός, μεγέθους 6,9 Ρίχτερ, ήταν ο πιο φονικός στη χώρα την τελευταία δεκαετία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 72 ανθρώπων, εκατοντάδες τραυματισμούς, εκτοπισμούς δεκάδων χιλιάδων κατοίκων και εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν γονείς και παιδιά να εκκενώνουν σχολεία στο Νταβάο, με μια γυναίκα να αγκαλιάζει σφιχτά το παιδί της, καθώς ο πανικός κυριεύει τους δρόμους.

Ο αναπληρωτής διοικητής του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, προειδοποίησε ότι τα κύματα τσουνάμι θα μπορούσαν να πλήξουν έξι παράκτιες επαρχίες γύρω από το Νταβάο. Κάλεσε τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία ή πιο βαθιά στην ενδοχώρα, μέχρι νεωτέρας εντολής.

«Προτρέπουμε τις παράκτιες κοινότητες να βρίσκονται σε επιφυλακή και να εκκενώσουν αμέσως σε υψηλότερα σημεία», τόνισε σε βιντεοσκοπημένη ενημέρωση.

«Οι ιδιοκτήτες σκαφών πρέπει να ασφαλίσουν τα πλεούμενά τους και να απομακρυνθούν από τις προκυμαίες», πρόσθεσε.

Ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές οι Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές, καθώς βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς, μια σεισμικά ενεργή ζώνη μήκους 40.000 χιλιομέτρων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και φιλοξενεί τα περισσότερα ηφαίστεια του πλανήτη. Η χώρα πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς και τυφώνες — μόλις αυτόν τον μήνα, δύο καταστροφικοί τυφώνες έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι διαμαρτυρίες για τη φερόμενη κακή διαχείριση κρατικών κονδυλίων, τα οποία προορίζονταν για έργα ανακούφισης από πλημμύρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα δυσαρέσκειας στη χώρα.

{https://x.com/intelFromBrian/status/1976487279070769377}