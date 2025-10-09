Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, προειδοποίησε ότι το κόμμα του θα πιέσει για την ανατροπή της κυβέρνησης Νετανιάχου, εκτός εάν η Χαμάς διαλυθεί οριστικά.

Ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου εάν η Χαμάς παραμείνει άθικτη.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το κόμμα του, Otzma Yehudit (Εβραϊκή Δύναμη), θα πιέσει για την ανατροπή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκτός εάν η Χαμάς διαλυθεί οριστικά.

«Οι καρδιές μας είναι γεμάτες χαρά, ευτυχία και ενθουσιασμό που όλοι οι απαχθέντες αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, οι ζωντανοί στις οικογένειές τους και για αποκατάσταση, και οι νεκροί στην ταφή. Ωστόσο, παράλληλα με αυτή τη χαρά, απαγορεύεται απολύτως να αγνοήσουμε το ζήτημα του τιμήματος: την απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που αναμένεται να αποφυλακιστούν. Αυτό είναι ένα αβάσταχτο τίμημα. Πρόκειται για τρομοκράτες που η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύει ότι θα επιστρέψουν για να ασχοληθούν με την τρομοκρατία και την τέχνη τους να δολοφονούν Εβραίους] έγραψε σε ανάρτησή του.

«Συνεπώς, υπό το πρίσμα αυτού, εγώ και οι υπουργοί της Otzma Yehudit δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε τα χέρια μας υπέρ μιας συμφωνίας που θα απελευθερώσει αυτούς τους δολοφόνους τρομοκράτες και θα αντιταχθούμε σε αυτήν στην κυβέρνηση. Παράλληλα με την είδηση ​​της απελευθέρωσης όλων των ομήρων μας, δεν ξεχνάμε τον κεντρικό στόχο του πολέμου που ορίστηκε από την αρχή του: να διασφαλιστεί ότι αυτή η καταστροφή δεν θα επαναληφθεί - με την αποδόμηση του καθεστώτος της Χαμάς.

»Στις συνομιλίες που έλαβαν χώρα μεταξύ εμού και του πρωθυπουργού τις τελευταίες ημέρες, ξεκαθάρισα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση που θα επιτρέψει τη συνέχιση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα. Αυτή είναι μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί απέναντί ​​μου ότι αυτό θα συμβεί. Είπα στον πρωθυπουργό, και το λέω και σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ: δεν θα δώσω ψήφο σε καμία περίπτωση απάτης. Εάν η κυβέρνηση της Χαμάς δεν διαλυθεί ή εάν μας πουν ότι διαλυθεί, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετικό πρόσχημα, η Otzma Yehudit θα διαλύσει την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

{https://twitter.com/itamarbengvir/status/1976354138184126856}

