Οι ομοσπονδιακές αρχές του Βελγίου συνέλαβαν τρεις νεαρούς, υπόπτους για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον πολιτικών της χώρας σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ανάμεσα στους στόχους, σύμφωνα με το Politico, φέρεται να ήταν και ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Ann Fransen δήλωσε ότι οι ύποπτοι γεννημένοι το 2001, το 2002 και το 2007, συνελήφθησαν στην Αμβέρσα το πρωί της Πέμπτης για απόπειρα τρομοκρατικής δολοφονίας και συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας. Δύο παραμένουν υπό κράτηση και θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή, ενώ ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρόθεση ήταν να πραγματοποιηθεί τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από τζιχαντιστές με στόχο πολιτικούς», δήλωσε η Φράνσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Gazet van Antwerpen και πηγές που επικαλέστηκε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT, μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων ήταν ο Ντε Βέβερ, ο οποίος ηγείται του φλαμανδικού εθνικιστικού κόμματος Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (N-VA). Επικοινωνώντας με το Politico, ο εκπρόσωπος του Ντε Βέβερ, Φιλίπ Κέρκερτ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Yvan Verougstraete, Βέλγος ευρωβουλευτής με το Renew Europe και πρόεδρος του Les Engagés, μέλους της κυβέρνησης συνασπισμού του Ντε Βέβερ, έγραψε σε αβ΄νάρτησή του ότι ήταν «σοκαρισμένος» από την υπόθεση.

«Πλήρης υποστήριξη στα στοχευμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένου, όπως φαίνεται, του πρωθυπουργού μας», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια εφόδων στην περιοχή Deurne της Αμβέρσας, οι ερευνητές δήλωσαν ότι βρήκαν έναν ανενεργό μηχανισμό που έμοιαζε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, μαζί με μια σακούλα με χαλύβδινες σφαίρες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του εισαγγελέα. Κατασχέθηκε επισης ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής από έναν δεύτερο ύποπτο. Ο εκτυπωτής φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή εξαρτημάτων βόμβας ενώ οι ερευνητές διερευνούν στοιχεία για σχέδια χρήσης drone για την ανάπτυξη της συσκευής.

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έρευνες σε σπίτια με τη βοήθεια ομάδων πυροσβεστικής και μονάδων της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Ο Fransen προειδοποίησε ότι η υπόθεση υπογραμμίζει τον συνεχιζόμενο κίνδυνο τρομοκρατίας του Βελγίου. «Αυτός ο φάκελος δείχνει ότι όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση έναντι του κινδύνου τρομοκρατικών επιθέσεων», είπε. Οι Βέλγοι εισαγγελείς έχουν ανοίξει περίπου 80 νέες υποθέσεις τρομοκρατίας μέχρι στιγμής φέτος - ήδη περισσότερες από τον συνολικό αριθμό υποθέσεων το 2024. Οι συλλήψεις της Πέμπτης έρχονται σχεδόν μια δεκαετία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες το 2016 που στοίχισαν τη ζωή σε 32 ανθρώπους.

Δεν είναι η πρώτη φορά ωστόσο, που ο Ντε Βεβέρ γίνεται στόχος. Τον Απρίλιο, το Εφετείο της Αμβέρσας καταδίκασε πέντε άνδρες σε φυλάκιση, συμπεριλαμβανομένης εξαετούς ποινής για τον αρχηγό της ομάδας, για μια αποτυχημένη συνωμοσία το 2023 για τη δολοφονία του Ντε Βεβέρ, πρώην δημάρχου τότε της Αμβέρσας.

