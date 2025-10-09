Η Tesla είναι ήδη αντιμέτωπη με έρευνα από την NHTSA σχετικά με τους μηχανισμούς κλειδώματος των θυρών των αυτοκινήτων, μετά από περιπτώσεις όπου παιδιά φέρεται να παγιδεύτηκαν μέσα σε αυτοκίνητα.

Η Tesla ερευνάται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μετά από αναφορές ότι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό της εταιρείας παραβίαζαν τον ΚΟΚ. Μεταξύ των αναφορών ήταν και η οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα και ότι δεν σταματούν στο κόκκινο φανάρι.

Σύμφωνα με έγγραφο της Εθνικής Διοίκησης Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) υπάρχουν 58 αναφορές όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν διαπράξει τέτοιες παραβάσεις ενώ εκτιμάται ότι 2,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα εξοπλισμένα με πλήρως αυτο-οδηγούμενη τεχνολογία εμπίπτουν στην έρευνα.

Η προκαταρκτική έρευνα της NHTSA θα «αξιολογήσει το εύρος, τη συχνότητα και τις πιθανές συνέπειες στην ασφάλεια» της λειτουργίας «Πλήρως Αυτο-οδήγηση (Εποπτευόμενη)». Σε αυτήν τη λειτουργία, η οποία κοστίζει επιπλέον για τους ιδιοκτήτες Tesla, τα αυτοκίνητα μπορούν να κάνουν αλλαγές λωρίδας και να στρίβουν, αλλά οι οδηγοί πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση για να αναλάβουν τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με την έκθεση της NHTSA, σημειώθηκαν έξι τροχαία ατυχήματα που προκλήθηκαν από αυτοκίνητα που ξεκίνησαν ενώ το φανάρι ήταν ακόμα κόκκινο. Σε τέσσερα από τα τροχαία ατυχήματα υπήρξαν τραυματισμοί.

Η αρχή κυκλοφορίας δήλωσε ότι η Tesla είχε λάβει μέτρα «για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα» των αυτοκινήτων που περνούσαν από κόκκινο σε μια συγκεκριμένη διασταύρωση στο Μέριλαντ, όπου το πρόβλημα εμφανιζόταν επανειλημμένα. Η υπηρεσία θα διερευνήσει επίσης αναφορές οχημάτων που μπήκαν στην αντίθετη λωρίδα σε στροφές. Σύμφωνα με την υπηρεσία σε ελάχιστα από τα περιστατικά το σύστημα «ειδοποίησε ή έδωσε την ευκαιρία στον οδηγό να παρέμβει».

Η Tesla είναι ήδη αντιμέτωπη με έρευνα από την NHTSA σχετικά με τους μηχανισμούς κλειδώματος των θυρών των αυτοκινήτων, μετά από περιπτώσεις όπου παιδιά φέρεται να παγιδεύτηκαν μέσα σε αυτοκίνητα Model Y. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων επέλεξαν να σπάσουν τα παράθυρα για να βγουν τα παιδιά.

Η Tesla πρόσφατα παρουσίασε φθηνότερα μοντέλα σε δύο από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα της, καθώς προσπαθεί να ανταγωνιστεί άλλα ηλεκτρικά οχήματα που συχνά κατασκευάζονται από κινεζικές εταιρείες.

Με πληροφορίες του BBC