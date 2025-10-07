Ωστόσο, η Μελόνι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος είχε ασκήσει την αγωγή εναντίον της ίδιας και των υπουργών της.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε την Τρίτη ότι έχουν γίνει καταγγελίες για αυτή και δύο από τους υπουργούς της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενη συνενοχή σε γενοκτονία σε σχέση με την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Μιλώντας σε συνέντευξή της στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RAI, η Μελόνι δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι οι δύο στους οποίους έχουν γίνει καταγγελίες, και «νομίζω» επίσης ο Ρομπέρτο ​​Τσινγκολάνι, επικεφαλής της αμυντικής ομάδας Leonardo, όπως είπε. «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη παρόμοια υπόθεση στον κόσμο ή στην ιστορία», δήλωσε η Μελόνι.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος είχε ασκήσει την αγωγή εναντίον της ίδιας και των υπουργών της.

Η δεξιά κυβέρνησή της Μελόνι, γενικά ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, έχει αποστασιοποιηθεί πρόσφατα από αυτό που αποκαλεί «δυσανάλογη» επίθεση της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Γάζα, αλλά δεν έχει διακόψει κανέναν εμπορικό ή διπλωματικό δεσμό ούτε έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Η Μελόνι δήλωσε ότι «έκπληκτη» από την κατηγορία για συνενοχή σε γενοκτονία, επειδή «όποιος γνωρίζει την κατάσταση γνωρίζει ότι η Ιταλία δεν έχει εγκρίνει νέες, για παράδειγμα, προμήθειες όπλων στο Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου». Απαντώντας στα σχόλιά της, εκπρόσωπος της Leonardo δήλωσε ότι ο Τσινγκολάνι είχε ήδη εκφράσει τη θέση της εταιρείας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera τον περασμένο μήνα, όταν είπε πως η υπόνοια ότι ήταν συνένοχη σε γενοκτονία ήταν «μια πολύ σοβαρή απάτη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μελόνι δήλωσε ακόμα πως πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. «Ενώπιον αυτής της άρνησης του (Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν... ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι να ασκηθεί πίεση, να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να επιβληθούν κυρώσεις», είπε για τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Με πληροφορίες του Reuters