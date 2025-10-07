«Πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θέλουν ακόμη ειρήνη» το δηκτικό σχόλιο του Πεσκόφ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει σήμερα γενέθλια αλλά δεν τον θυμήθηκαν όλοι οι «φίλοι» του. Ναι, ο Κιμ Γιονγκ Ουν του έστειλε μία κάρτα με ευχές, όπου επαινούσε τον «δίκαιο αγώνα» της Ρωσίας για εθνική κυριαρχία.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν τόνισε επίσης στην ευχητήρια κάρτα του πως η συμμαχία Ρωσίας- Βόρειας Κορέας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. «Δεν αμφιβάλλω ότι οι σχέσεις συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν σταθερά στο μέλλον, χάρη στις θερμές φιλικές σχέσεις και τους στενούς συντροφικούς δεσμούς μεταξύ μας», έγραψε ο Κιμ, που του έχει στείλει και χιλιάδες στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας.

Αλλά ο Τραμπ «χαρίζει» Tomahawk

Ο Τραμπ από την άλλη ξέχασε ακόμα και τη σύνοδο στο Άνκορατζ. Και όχι μόνο αυτό αλλά, τον τελευταίο καιρό, όλο και αυξάνονται οι φωνές που θέλουν την Ουκρανία να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση Tomahawk από τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι έχει πάρει απόφαση για την προμήθεια των πυραύλων στην Ουκρανία και σίγουρα αυτό δεν είναι ένα καλό «δώρο» για τα γενέθλια του Πούτιν.

Μετά την υπογραφή αρκετών εκτελεστικών διαταγμάτων στον Λευκό Οίκο αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει πρώτα να μάθει τις προθέσεις της Ουκρανίας, αφού θέλει να αποφύγει μια κλιμάκωση στον πόλεμο με τη Ρωσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο εάν οι ΗΠΑ θα προμήθευαν τους πυραύλους στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι είχε «κατά κάποιο τρόπο λάβει μια απόφαση» για το θέμα. «Νομίζω ότι θέλω να μάθω τι θα κάνουν με αυτούς», είπε. «Πού θα τους στείλουν; Υποθέτω ότι θα πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις. Δεν επιδιώκω να κλιμακώσω αυτόν τον πόλεμο».

{https://twitter.com/olddog100ua/status/1975372908387299798}

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Αυτή βέβαια ήταν η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, στον μέχρι πρότινος «καλό του φίλο» Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος σε βίντεο που κυκλοφόρησε την Κυριακή, δήλωσε πως η σχέση της Μόσχας με την Ουάσινγκτον θα τελείωνε στην περίπτωση που οι ΗΠΑ στείλουν τους Tomahawk στην Ουκρανία για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Το Κρεμλίνο από την άλλη με ανακοίνωσή του μετά τις δηλώσεις Τραμπ ανέφερε σήμερα ότι περιμένει «σαφέστερες δηλώσεις» από τις ΗΠΑ για την πιθανή προμήθεια των πυραύλων στην Ουκρανία, καθώς πιστεύει ότι τέτοια όπλα «θα μπορούσαν επίσης να φέρουν πυρηνικές κεφαλές».

Προς το παρόν ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ εικάζει ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να επιθυμεί μια ειρηνευτική συμφωνία». Πρόσθεσε ακόμα ότι η Μόσχα θα θεωρήσει την προμήθεια Tomahawk ως σοβαρή κλιμάκωση.

{https://twitter.com/DougAMacgregor/status/1975038224650342835}