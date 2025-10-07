Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως διατηρούσε στενή φιλική και κοινωνική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αν και τη δεκαετία του 2000 ενεπλάκησαν σε διενέξεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες Δευτέρα ανοικτό το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στην 63χρονη Γκιλέιν Μάξγουελ - καταδικασμένη για συνέργεια στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να εξετάσει προσφυγή της Μάξγουελ για να αναιρεθεί η καταδίκη της, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ερωτηθείς αν θα έδινε χάρη στην άλλοτε σύντροφο του Τζέφρι Έπσταϊν, απάντησε πως θα το συζητήσει με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Είχα τόσο καιρό να ακούσω αυτό το όνομα. Μπορώ να πω το εξής, ότι θα πρέπει να το δω. Θα μιλήσω με το υπουργείο Δικαιοσύνης», είπε ο 79χρονος μεγιστάνας.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση Έπστιν έχει μετατραπεί σε βραχνά για τον αμερικανό πρόεδρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης αφότου επέστρεψε στην εξουσία: προκάλεσε ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και μέρος της πολιτικής του βάσης, που απαιτεί περισσότερες αποκαλύψεις για τα εγκλήματα και τους φερόμενους πελάτες ή συνεργούς του μαστροπού, ενώ η υπόθεση συνεχίζει ακόμη και σήμερα να πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας.

Η απονομή χάριτος στην Γκιλέιν Μάξγουελ θα ενείχε τώρα πολιτικό ρίσκο για τον πρόεδρο Τραμπ. Κάποιοι υποστηρικτές του και δημοκρατικοί αντίπαλοί του συνεχίζουν να απαιτούν περισσότερα στοιχεία για την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης όσον αφορά τα εγκλήματα του θανόντα επιχειρηματία, που κατά ορισμένα δημοσιεύματα συνδιαλασσόταν με υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ακόμη χθες πως του έχουν ζητήσει χάρη πολλοί, αναφερόμενος ονομαστικά στον μουσικό Σον «Ντίντι» Κομπς, που καταδικάστηκε την Παρασκευή να εκτίσει πάνω από 4 χρόνια φυλάκισης για υπόθεση που σχετιζόταν με πορνεία.