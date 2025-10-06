«Ο Τραμπ έφερε φως στις πιο σκοτεινές μας στιγμές» αναφέρουν σε ανοιχτή επιστολή τους προς την Επιτροπή Νόμπελ.

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καλούν τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών, το οποίο εκπροσωπεί την πλειοψηφία των συγγενών ομήρων στο Ισραήλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έστειλε επιστολή το πρωί της Δευτέρας στην επιτροπή, η οποία πρόκειται να ανακοινώσει τον φετινό νικητή την Παρασκευή, με φόντο τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο σχετικά με την εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, και οι 48 εναπομείναντες όμηροι θα απελευθερωθούν εντός των πρώτων 72 ωρών.

«Αυτή τη στιγμή, το ολοκληρωμένο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για την απελευθέρωση όλων των εναπομείναντων ομήρων και τον οριστικό τερματισμό αυτού του τρομερού πολέμου βρίσκεται στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, ελπίζουμε ότι ο εφιάλτης μας θα τελειώσει επιτέλους. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος στην πατρίδα του, να τελειώσει ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ευημερία στους λαούς της Μέσης Ανατολής», γράφουν οι οικογένειες.

«Από τη στιγμή της ορκωμοσίας του, (ο Τραμπ) έφερε φως στις πιο σκοτεινές μας στιγμές», συνεχίζουν, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τους ομήρους που επέστρεψαν μέσω της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

«Τον τελευταίο χρόνο, κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει συμβάλει περισσότερο στην ειρήνη σε όλο τον κόσμο από τον πρόεδρο Τραμπ. Ενώ πολλοί έχουν μιλήσει εύγλωττα για την ειρήνη, αυτός την έχει πετύχει», προσθέτουν. «Σας παροτρύνουμε έντονα να απονείμετε στον πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, επειδή έχει ορκιστεί ότι δεν θα ησυχάσει και δεν θα σταματήσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος στην πατρίδα του», καταλήγει η επιστολή.

Ήδη από το 2018, ο Τραμπ έχει προταθεί από πολλούς για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι του αξίζει. Ένας από αυτούς ήτα και ο Νετανιάχου, ο οποίος τον Ιούλιο τον πρότεινε για το βραβείο, επικαλούμενος τον ρόλο των ΗΠΑ στον 12ήμερο πόλεμο Ισραήλ - Ιράν και την εκεχειρία που τον τερμάτισε.

Αρκετοί παρατηρητές από την άλλη υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ κινείται γρήγορα για να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρότασής του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, εν μέρει για να ενισχύσει τις πιθανότητές του ενόψει της βράβευσης του τρέχοντος έτους.

