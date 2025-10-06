Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλβανία η δολοφονία ενός δικαστή μέσα σε δικαστική αίθουσα στα Τίρανα. Ο δικαστής του Εφετείου, Άστριτ Καλάια, έχασε τη ζωή του όταν άνδρας που παρίστατο στη δίκη έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε εντός της αίθουσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αλβανικής αστυνομίας, ο δικαστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του καθ’ οδόν.Άλλα δύο άτομα, ένας πατέρας και ο γιος του, τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας από τους δύο χειρουργείται, αλλά ευτυχώς σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή του δεν κινδυνεύει. Ο δεύτερος βρίσκεται επίσης σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το επεισόδιο σημειώθηκε στη διάρκεια εκδίκασης διαφοράς για κτήματα, ενώ ο δράστης φέρεται να δήλωσε ότι προχώρησε στην πράξη του επειδή «έχανε» τη δίκη σύμφωνα με το Αθηναικό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

{https://www.youtube.com/watch?v=xAGi4uzD_ys&t=1s}

Ο ύποπτος δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο Έλβις Σκένμπι, γνωστός και ως Γκιόν Σκένμπι, ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος φέρεται να ήταν εμπλεκόμενος σε μια δικαστική υπόθεση σχετικά με ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια και καταδίκασε το έγκλημα. «Εκφράζοντας τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συγγενείς του εκλιπόντος δικαστή Καλάγια, καταδικάζω με τη μεγαλύτερη δυνατή σφοδρότητα την άσχημη και εγκληματική πράξη εναντίον του δικαστή εντός του θεσμού, η οποία αποτελεί απόδειξη του ελέγχου της τάξης από το έγκλημα και της μεγάλης ανασφάλειας που επικρατεί σήμερα στη χώρα. Απαιτώ την αυστηρότερη νομική τιμωρία για τον εκτελεστή και τους εντολείς αυτού του πολύ σοβαρού εγκλήματος», έγραψε ο Μπερίσα σε ανάρτησή του στο Facebook.