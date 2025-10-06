Μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ επιστρέφουν από το Ισραήλ και 27 Έλληνες ακτιβιστές.

Το Ισραήλ απέλασε 171 ακτιβιστές, από τον στολίσκο βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι απελάσεις γίνονται μέσω Ελλάδας και τη Σλοβακία. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία μεταφέρεται αεροπορικώς στην Ελλάδα και αναμένεται να προσγειωθεί στο Ελ. Βενιζέλος, ήταν μία από τους περίπου 450 ακτιβιστές που συνελήφθησαν από το Ισραήλ όταν οι δυνάμεις του αναχαίτισαν τον στολίσκο την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, το αεροσκάφος, όπου επιβαίνουν και 27 Έλληνες ακτιβιστές, «που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon και η άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εκτιμάται μεταξύ 16:30 και 17:00.

{https://twitter.com/IsraelMFA/status/1975171094991503716}