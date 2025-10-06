Η Takaichi αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας κατέγραψε ράλι τη Δευτέρα, με τον δείκτη Nikkei 225 να εκτοξεύεται άνω του 4% και να αγγίζει νέο ιστορικό υψηλό, στον απόηχο της εκλογής της συντηρητικής Sanae Takaichi ως νέας ηγέτιδας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Η Takaichi, γνωστή για τις δεξιές πολιτικές της θέσεις και τη φιλοεπενδυτική ρητορική, αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταθερότητα και συνέχιση της επεκτατικής οικονομικής πολιτικής.

Η άνοδος των ιαπωνικών μετοχών καθοδηγήθηκε κυρίως από τα κέρδη στους κλάδους ακινήτων, τεχνολογίας και βιομηχανίας. Η Yaskawa Electric σημείωσε άνοδο άνω του 20%, ενώ η Japan Steel Works ενισχύθηκε κατά 14%. Οι Mitsubishi Heavy Industries και Kawasaki Heavy Industries κατέγραψαν κέρδη 13% και 12% αντίστοιχα, αντικατοπτρίζοντας την αισιοδοξία για νέα δημόσια έργα και επενδυτικά προγράμματα υπό την επερχόμενη κυβέρνηση.

Η Crédit Agricole CIB σε σημείωμά της εκτίμησε ότι η Takaichi θα διατηρήσει την πολιτική «υψηλής πίεσης» στην οικονομία, ζητώντας από την Τράπεζα της Ιαπωνίας να παραμείνει σε χαλαρή νομισματική στάση, με πιθανή περιορισμένη αύξηση επιτοκίων έως 25 μονάδες βάσης στις αρχές του 2026. Η Topix κατέγραψε επίσης άνοδο έως και 3%, φτάνοντας σε ιστορικό ρεκόρ.

Ωστόσο, η ενίσχυση των μετοχών συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του γεν, το οποίο υποχώρησε πάνω από 1,7% έναντι του δολαρίου, διασπώντας το ψυχολογικό όριο των 150 γεν ανά δολάριο, προτού ανακάμψει ελαφρά στα 149,97. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέφρασε ανησυχία για τη ραγδαία διολίσθηση του νομίσματος, καθώς ανάλογα φαινόμενα είχαν οδηγήσει σε παρέμβαση το 2022.

Η Deutsche Bank σημείωσε ότι η αγορά προσαρμόζεται στη «μεγάλη πολιτική έκπληξη», προβλέποντας βραχυπρόθεσμες απώλειες για το γεν αλλά όχι περαιτέρω αποδυνάμωση. Παράλληλα, οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, με το 30ετές να υπερβαίνει το 3,26%.