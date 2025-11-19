Χθες η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της στην Κίνα να είναι προσεκτικοί λόγω της έντασης στις διμερείς σχέσεις μετά τις δηλώσεις της Τακαΐτσι.

Η κινεζική κυβέρνηση θα αναστείλει τις εισαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η διπλωματική κρίση ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την υπόθεση της Ταϊβάν.

Η Κίνα είχε πολύ πρόσφατα ξαναρχίσει τις αγορές ιαπωνικών θαλασσινών, έπειτα από την απαγόρευση των εισαγωγών που επέβαλε όταν η Ιαπωνία άρχισε να ρίχνει το 2023 στον Ειρηνικό ποσότητες αναλωθέντων υδάτων, που χρησιμοποιούνταν για να ψύχονται αντιδραστήρες στον κατεστραμμένο το 2011 πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακαΐτσι δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο στο πλαίσιο της «συλλογικής νόμιμης άμυνας».

«Κατά τις μετακινήσεις σας θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον, κυρίως για την παρουσία τυχόν ύποπτων ατόμων. Προσπαθήστε όσο το δυνατόν να μετακινήστε σε ομάδες», ανέφερε η ανακοίνωση που ανήρτησε προχθές, Δευτέρα, στον ιστότοπό της η πρεσβεία της Ιαπωνίας στο Πεκίνο.

«Να αποφεύγετε όσο είναι δυνατό πολυσύχναστα μέρη ή μέρη που είναι πιθανό να θεωρηθούν χώροι στους οποίους συγκεντρώνονται Ιάπωνες», πρόσθετε η ανακοίνωση.