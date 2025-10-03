«Θα κατασκευαστούν καλύτερα στο διάστημα», είπε ο Μπέζος.

Ο Τζεφ Μπέζος προέβλεψε ότι τα επόμενα 10-20 χρόνια θα κατασκευαστούν στο διάστημα data centers κλίμακας γιγαβάτ, εκτιμώντας ότι στο τέλος θα ξεπεράσουν εκείνα στη Γη, λόγω της συνεχώς διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας.

«Αυτά τα γιγάντια εκπαιδευτικά συμπλέγματα θα κατασκευαστούν καλύτερα στο διάστημα, γιατί εκεί έχουμε ηλιακή ενέργεια όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Δεν υπάρχουν σύννεφα, δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει κακοκαιρία», δήλωσε ο ιδρυτής της Amazon, μιλώντας στο Tech Week στο Τορίνο. «Θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το κόστος των γήινων κέντρων δεδομένων στο διάστημα εντός της επόμενης 20ετίας», συμπλήρωσε.

«Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα συμβεί. Θα είναι 10 και πλέον χρόνια και στοιχηματίζω πως δεν θα είναι πάνω από 20 χρόνια», εκτίμησε. Ήδη έχει συμβεί με τους μετεωρολογικούς δορυφόρους και εκείνους για τις επικοινωνίες. Το επόμενο βήμα είναι τα data centers», συμπλήρωσε.

Βέβαια, η δημιουργία data centers στο διάστημα έχει δυσκολίες, μεταξύ άλλων για τη συντήρησή τους, τις αναβαθμίσεις και το κόστος εκτόξευσης πυραύλων, όπως και τον κίνδυνο αυτές να αποτύχουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters