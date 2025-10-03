Πολλά drones εντοπίστηκαν στη βελγική και τη γερμανική πλευρά.

Drones πέταξαν πάνω από στρατόπεδο εκπαίδευσης στο ανατολικό Βέλγιο, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί πόσα ήταν, ούτε η προέλευσή τους.

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι εντοπίστηκαν πολλά drones από την τοπική αστυνομία, από τη βελγική αλλά και από τη γερμανική πλευρά», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, μιλώντας στο RTBF και συμπλήρωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας τα drones πέταξαν πάνω από το στρατόπεδο του στρατού στο Έλσενμπορν, που είναι σε μικρή απόσταση από τα σύνορα του Βελγίου με τη Γερμανία. «Επαληθεύουμε, βλέπουμε αυτό που συμβαίνει, αλλά, προς το παρόν, δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP