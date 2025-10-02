Το φτερό του ενός αεροπλάνου χτύπησε την άτρακτο του άλλου.

Δύο αεροπλάνα της Delta Airlines συγκρούστηκαν σε διάδρομο τροχοδρόμησης του αεροδρομίου ΛαΓκουάρντια στη Νέα Υόρκη, με συνέπεια να τραυματιστεί αεροσυνοδός, να προκληθούν ζημιές στο ένα πιλοτήριο και να κοπεί τμήμα ενός φτερού.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι η σύγκρουση έγινε ενώ τα δύο αεροπλάνα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. Το ένα αεροσκάφος, που μετέφερε 32 ανθρώπους, ετοιμαζόταν να απογειωθεί με προορισμό τη Βιρτζίνια, όταν το φτερό του χτύπησε την άτρακτο άλλου αεροπλάνου που μόλις είχε φτάσει από το Σάρλοτ, με 61 επιβάτες.

Το μέλος του πληρώματος ενός εκ των αεροσκαφών που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και δεν διατρέχει κίνδυνο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ανάμεσα σε επιβάτες.

«Το δεξί φτερό τους έκοψε το ρύγχος μας και το πιλοτήριο, έχουμε ζημιά στο παρμπρίζ και σε μερικές οθόνες εδώ», ανέφερε ο πιλότος του ενός αεροπλάνου, μιλώντας με τον πύργο ελέγχου μετά το ατύχημα.

Πηγή: Guardian