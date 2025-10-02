Η ισραηλινή κυβέρνηση διέταξε όλους τους εναπομείναντες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας.

Στο τελικό στάδιο μπαίνει η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, με την πρόταση Τραμπ για... ειρήνη στον θύλακα - εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς - να μην αλλάζει ούτε στο ελάχιστο τους σχεδιασμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι Παλαιστίνιοι που παραμένουν στην πόλη της Γάζας έχουν μία «τελευταία ευκαιρία» να εγκαταλείψουν, υποστηρίζοντας ότι όποιος παραμείνει στην περιοχή θα θεωρηθεί υποστηρικτής της Χαμάς θα αντιμετωπίσει την «πλήρη ισχύ» του ισραηλινού στρατού.

Περίπου 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, η οποία μαστίζεται από λιμό. Οπως αναφέρει το Associated Press, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν εκεί, πολλοί επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν ή είναι πολύ αδύναμοι για να κάνουν το ταξίδι προς τους καταυλισμούς σκηνών που έχουν στηθεί στον νότο.

Ο Κατζ δημοσίευσε στο X την Τετάρτη: «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που το επιθυμούν να μετακινηθούν νότια. Όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν τρομοκράτες και υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

«Φύγαμε ξυπόλητοι, αφήσαμε πίσω τα πάντα»

Στον δρόμο που οδηγεί νότια της Γάζας επικρατεί συνωστισμός. Παλαιστίνιοι φεύγουν βιαστικά, φορτώνοντας σε φορτηγά και αυτοκίνητα ό,τι τους έχει απομείνει, ενώ πολλού ξεκίνησαν το ταξίδι του ξερισωμού περπατώντας, κουβαλώντας τα υπάρχοντά τους.

«Φύγαμε ξυπόλυτοι», είπε ο Χουσεΐν αλ-Ντελ. «Οι Ισραηλινοί χτυπούσαν τυχαία, χωρίς έλεος. Αφήσαμε πίσω μας το φαγητό μας, τα έπιπλά μας, τις κουβέρτες μας, τα πάντα. Φύγαμε μόνο με τις ψυχές μας», πρόσθεσε.

Εν αναμονή της Χαμάς

Η προειδοποίηση του Ισραήλ προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας ήρθε καθώς η Χαμάς εξετάζει την πρόταση Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Παλαιστινίων μαχητών δήλωσε ότι υπήρχαν ορισμένα σημεία στην πρόταση που κρίνονται ως «απαράδεκτα» και πρέπει να τροποποιηθούν, ανέφερε το Associated Press.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η επίσημη απάντηση θα δοθεί μόνο μετά από διαβουλεύσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα

Σε όλη τη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 46 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 36 στην πόλη της Γάζας, δήλωσε την Τετάρτη η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται τουλάχιστον επτά άτομα -μεταξύ των οποίων και οι πρώτοι ανταποκριτές- που σκοτώθηκαν όταν δύο ισραηλινές επιθέσεις με διαφορά λίγων λεπτών έπληξαν ένα σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ-Αχλί, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα. Οι αξιωματούχοι εκεί δήλωσαν ότι περισσότεροι από τρεις δωδεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν αργότερα σε μια επιδρομή κατά αμάχων που συγκεντρώθηκαν γύρω από μια δεξαμενή πόσιμου νερού στην πόλη της Γάζας, ανέφερε το νοσοκομείο.