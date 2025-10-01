Το Oktoberfest, το μεγαλύτερο folk φεστιβάλ στον κόσμο, άνοιξε τις πύλες του στις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 5 Οκτωβρίου.

Το φεστιβάλ μπύρας Oktoberfest στο Μόναχο θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη τουλάχιστον έως τις 5 μ.μ. (15:00 GMT), αφού η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε εκρηκτικά σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα της πόλης - το οποίο πήρε φωτιά, αφήνοντας μάλιστα πίσω έναν νεκρό.

Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης, που η αστυνομία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν αποτελούσε κίνδυνο για το κοινό, ειδικές δυνάμεις διεξήγαγαν έρευνες σε περιοχή στο βόρειο Μόναχο, όπου η εφημερίδα Bild και άλλα μέσα ανέφεραν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το κτίριο κατοικιών είχε πυρποληθεί εσκεμμένα λόγω οικογενειακής διαφοράς και ότι ένα άτομο που βρέθηκε εκεί είχε πεθάνει, ενώ ένα άλλο αγνοείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ειδικές δυνάμεις κλήθηκαν για να εξουδετερώσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς που βρέθηκαν στο κτίριο.

«Ερευνάμε αυτή τη στιγμή όλες τις πιθανότητες. Εξετάζονται πιθανές συνδέσεις με άλλες περιοχές του Μονάχου, συμπεριλαμβανομένης της Theresienwiese (όπου βρίσκεται το Oktoberfest)», δήλωσε η αστυνομία του Μονάχου μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων WhatsApp.

«Για αυτόν τον λόγο, η έναρξη του φεστιβάλ έχει καθυστερήσει», πρόσθεσε η αστυνομία.