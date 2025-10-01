Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται.

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό 6,9 Ρίχτερ που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες αυξήθηκε στους 69, καθώς η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει τις υπηρεσίες για την αναζήτηση επιζώντων και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=wV8G62a0PaI}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Η επαρχία Σεμπού, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Φιλιππίνων, φιλοξενεί 3,4 εκατομμύρια ανθρώπους.

{https://www.youtube.com/watch?v=F69SvuRrl4c}