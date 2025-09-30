Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγο στις Φιλιππίνες.

Ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θάλασσα των Φιλιππίνων κοντά στο νησί Ponson, στις Φιλιππίνες, στις 9:59 μ.μ. τοπική ώρα (16:59 ώρα Ελλάδας).

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος 10 χλμ, έγινε αισθητός σε μια μεγάλη περιοχή. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 11 χλμ ΑΝΑ του Καλάπε στις Φιλιππίνες.Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 7 Ρίχτερ ωστόσο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω το μέγεθος του σεισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

{https://twitter.com/USGS_Quakes/status/1973030442241593549}

{https://twitter.com/LastQuake/status/1973025735892783557}

{https://twitter.com/geotechwar/status/1973028857780584679}

{https://twitter.com/fmjames/status/1973028579698209251}

Φοιτητές εκκένωσαν τις εστίες στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Visayas στην πόλη Baybay, Leyte, λόγω του ισχυρού σεισμού.

{https://twitter.com/patriotwomenfan/status/1973031953776398761}