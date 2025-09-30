Ο πρέσβης βρέθηκε νεκρός μπροστά σε ξενοδοχείο του Παρισιού.

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία βρέθηκε νεκρός μπροστά σε ξενοδοχείο του Παρισιού και η πρώτη εκτίμηση είναι πως πήδηξε από τον 22ο όροφο.

Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hyatt Regency, στη γαλλική πρωτεύουσα. Τη Δευτέρα η σύζυγος του 58χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του, όταν έλαβε ένα μήνυμα από εκείνον το οποίο την ανησύχησε. Σήμερα, ο πρέσβης εντοπίστηκε νεκρός μπροστά από το ξενοδοχείο, σύμφωνα με τη Le Parisien και τη Le Figaro. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις.

Ο Mthethwa διετέλεσε κατά σειρά υπουργός Ασφάλειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 2008 έως το 2023. Ανέλαβε πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 2024.