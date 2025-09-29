«Ο Τόνι Μπλερ είναι μια προσωπικότητα απαράδεκτη για τον λαό μας» δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς.

Η Χαμάς αρνείται να διοικήσει μια «ξένη οντότητα» τη Γάζα μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Taher Al-Nono, Σύμβουλος Τύπου του Επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters ότι η Χαμάς απορρίπτει ορισμένα μέρη των ειρηνευτικών προτάσεων που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες:

«Τα όπλα της παλαιστινιακής αντίστασης συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής και την υπεράσπιση του παλαιστινιακού λαού μας. Εάν η κατοχή τερματιστεί και ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος, τότε αυτά τα όπλα θα γίνουν μέρος του κράτους» είπε.

Σημείωσε ακόμα πως «Έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια εκεχειρία που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια», εν΄β ξεκαθάρισε πως «Δεν έχουμε λάβει το σχέδιο που συζητείται. Όταν το κάνουμε, θα δηλώσουμε τη θέση μας επ' αυτού σύμφωνα με τα συμφέροντα του λαού μας».

Πρόσθεσε πως «Ο Τόνι Μπλερ είναι μια προσωπικότητα απαράδεκτη για τον λαό μας. Συμφωνήσαμε να σχηματίσουμε μια επιτροπή που δεν εκπροσωπεί καμία από τις παλαιστινιακές παρατάξεις για να διαχειριστεί τις υποθέσεις της Γάζας μετά τον πόλεμο και δεν θα δεχτούμε την επιβολή ξένης κηδεμονίας στον λαό μας. Ο λαός μας είναι πιο ικανός να διαχειρίζεται μόνος του τις υποθέσεις του».

Τόνισε ακόμα πως «υποστηρίζουμε τον σχηματισμό μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης που θα διοικεί τόσο τη Δυτική Όχθη όσο και τη Γάζα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική και γεωγραφική ενότητα».