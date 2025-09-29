Μετά από δύο σχεδόν ώρες συνομιλιών, διεθνή απομόνωση του Ισραήλ και αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από χώρες της Δύσης, Νετανιάχου και Τραμπ συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο για το μέλλον της Γάζας.

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου κρίθηκε η τύχη της Γάζας.

Μία από τις καλύτερες μέρες που έχει γνωρίσει ποτέ ο πολιτισμός, είπε ο Τραμπ ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου και αρκετά λαχανιασμένος ευχαρίστησε τον Μπίμπι όπως είπε, που έκανε όλη τη δουλειά.

Συζητήσαμε για την ειρήνη στη Γάζα, αλλά η Γάζα είναι μέρος της μεγαλύτερης εικόνας, ας το πούμε αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή, είπε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής που συνέβαλαν.

Η Ευρώπη εμπλέκεται πολύ είπε ο Τραμπ, «είναι αλήθεια, κάνετε ειρήνη στην Μέση Ανατολή, αναρωτιούνται όλοι»\ είπε ο Τραμπ, επαινώντας

Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Νετανιιάχου που συμφώνησε στο σχέδιο, είπε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το σχέδιο των 20 σημείων του πήρε το πράσινο φως απ΄τον Ισραηλινό πρόεδρο.

Μαζί του ο Πρόεδρος Ερντογάν, ο πρόεδρος του Ιράν, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, ο πρωθυπουργό του Πακιστάν, και άλλοι συνέβαλαν στην επίτευξη των διαδικασιών είπε ο Τραμπ ευχαριστώντας όλους έναν έναν.

Η συγνώμη Νετανιάχου στο Κατάρ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μέσα από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Axios, ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για την επιδρομή στη Ντόχα. Πρόσωπο που γνωρίζει καλά το θέμα, επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μέσα από τον Λευκό Οίκο.

Ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε μία ασυνήθιστα λεπτομερή αναφορά για το θέμα.

Ο Νετανιάχου δεν είπε ότι λυπάται που στόχευσε τη Χαμάς, ανέφερε η ισραηλινή πηγή, αλλά ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ κατά την εκτέλεση της επιδρομής. Σε συνέντευξή του την Κυριακή, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως «στόχος μας ήταν η Χαμάς. Όχι κάτι πέρα ​​από αυτήν. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για αυτό».

Εκτός άμεσης ή έμμεσης διακυβέρνησης η Χαμάς

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι η συγγνώμη Νετανιάχου ήταν μέρος μιας συμφωνίας, ώστε το Κατάρ να ασκήσει πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί την πρόταση 21 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Σημειώνεται πως το Κατάρ είναι ένας κρίσιμος μεσολαβητής στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, ικανός να επικοινωνεί με τη Χαμάς, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι NYT αναφέρουν πως ο Λευκός Οίκος έστειλε μέσω email στα δημοσιογραφικά γραφεία ένα μακροσκελές σχέδιο «για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα». Σύμφωνα με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει «να μην έχει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή», σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου. «Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ξαναχτιστούν», συνεχίζει ο Λευκός Οίκος.

Μέχρι τώρα, η Χαμάς έχει αρνηθεί δημόσια τα αιτήματα για αφοπλισμό, περιγράφοντας τα όπλα της ως «νόμιμα» εργαλεία για την καταπολέμηση του Ισραήλ.

Το σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα περιλαμβάνει προθεσμία 72 ωρών για τη Χαμάς να επιστρέψει τους ομήρους και στη συνέχεια ζητά από το Ισραήλ να απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους.

«Η Γάζα θα διοικείται υπό την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τον λαό της Γάζας. Αυτή η επιτροπή θα αποτελείται από ειδικευμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, με εποπτεία από ένα νέο διεθνές μεταβατικό όργανο, το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα διευθύνεται και θα προεδρεύει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ενώ άλλα μέλη και αρχηγοί κρατών θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ».

Η Χαμάς αρνείται να διοικήσει τη Γάζα μια «ξένη οντότητα» μετά τον πόλεμο

Ο Taher Al-Nono, Σύμβουλος Τύπου του Επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters ότι η Χαμάς απορρίπτει ορισμένα μέρη των ειρηνευτικών προτάσεων που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες:

«Τα όπλα της παλαιστινιακής αντίστασης συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής και την υπεράσπιση του παλαιστινιακού λαού μας. Εάν η κατοχή τερματιστεί και ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος, τότε αυτά τα όπλα θα γίνουν μέρος του κράτους» είπε.

Σημείωσε ακόμα πως «Έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια εκεχειρία που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια», εν΄β ξεκαθάρισε πως «Δεν έχουμε λάβει το σχέδιο που συζητείται. Όταν το κάνουμε, θα δηλώσουμε τη θέση μας επ' αυτού σύμφωνα με τα συμφέροντα του λαού μας».

Πρόσθεσε πως «Ο Τόνι Μπλερ είναι μια προσωπικότητα απαράδεκτη για τον λαό μας. Συμφωνήσαμε να σχηματίσουμε μια επιτροπή που δεν εκπροσωπεί καμία από τις παλαιστινιακές παρατάξεις για να διαχειριστεί τις υποθέσεις της Γάζας μετά τον πόλεμο και δεν θα δεχτούμε την επιβολή ξένης κηδεμονίας στον λαό μας. Ο λαός μας είναι πιο ικανός να διαχειρίζεται μόνος του τις υποθέσεις του».

Τόνισε ακόμα πως «υποστηρίζουμε τον σχηματισμό μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης που θα διοικεί τόσο τη Δυτική Όχθη όσο και τη Γάζα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική και γεωγραφική ενότητα».

Σημειώνεται πως οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν έχουν συμπεριλάβει τη Χαμάς. Ωστόσο, μέρος του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ περιλαμβάνει ενέργειες που πρέπει να κάνει η Χαμάς, όπως η απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων. Επομένως, οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία που θα επιτευχθεί με το Ισραήλ θα είναι στην καλύτερη περίπτωση προκαταρκτική.

Αναλυτές περιμένουν να δουν αν ο Πρόεδρος Τραμπ θα ασκήσει αρκετή πίεση και θα επικεντρωθεί, ώστε να αναγκάσει τον Ισραηλινό ηγέτη να αποδεχτεί το σχέδιό του αμέσως ή αν ο Νετανιάχου θα στρέψει την πίεση του προέδρου για μια συμφωνία προς όφελός του, συμφωνώντας σε αυτήν επί της αρχής, αλλά με την επιφύλαξη ορισμένων αναθεωρήσεων ή όρων. Αυτή θα ήταν η κίνηση του «ναι μεν, αλλά» για την οποία είναι γνωστός ο Νετανιάχου, σχολιάζουν στους NYT.

«Πολύ κοντά σε συμφωνία»

Ήδη πριν από την άφιξη Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ και ο Χαμάς είναι «πολύ κοντά» σε μία συμφωνία που ορίζει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη διασφάλιση των διαρκών ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο πρόσθεσε πως «για να πετύχουμε μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε κάποιες απόψεις τους και μπορεί να γίνουν λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση».

Αισιόδοξος είχε δηλώσει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους ενώ περίμενε να φτάσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως αισθάνεται «πολύ σίγουρος» για την έκβαση της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.