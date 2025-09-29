Ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί το shutdown στις ΗΠΑ - Τι θα συμβεί από την 1η Οκτωβρίου αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Οι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες του Κογκρέσου συναντώνται σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί το shutdown. Εάν μέχρι τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου δεν επιτευχθεί συμφωνία για το βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο δαπανών, τμήματα της κυβέρνησης θα αρχίσουν να κλείνουν και θα δρομολογηθούν μαζικές απολύσεις στο Δημόσιο. Και οι δύο πλευρές, ωστόσο, δεν έχουν δείξει καμία προθυμία να υποχωρήσουν από τις παγιωμένες θέσεις τους.

Εάν η νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης δεν ψηφιστεί από το Κογκρέσο και δεν υπογραφεί από τον Τραμπ το βράδυ της Τρίτης, πολλά κυβερνητικά γραφεία σε όλη τη χώρα θα κλείσουν προσωρινά και ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, φέροντας ισχυρό πλήγμα στον τομέα της εργασίας και στην οικονομία της χώρας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν μεν το Καπιτώλιο, ωστόσο χρειάζονται τουλάχιστον οκτώ ψήφους Δημοκρατικών στη Γερουσία, ώστε να εγκριθεί το επίμαχο πακέτο δαπανών. Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν ένα από τα λίγα «χαρτιά» που έχουν προκειμένου το Κογκρέσο να υιοθετήσει νομοσχέδιο για την επέκταση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης (Affordable Care Act).

Δύσκολη συνάντηση

«Η συνάντηση είναι ένα πρώτο βήμα. Χρειαζόμαστε μια σοβαρή διαπραγμάτευση», δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, σε συνέντευξή του την Κυριακή στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Ο Τραμπ έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον να εξετάσει τα αιτήματα των Δημοκρατικών για την υγειονομική περίθαλψη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αναμένει η κυβέρνηση να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας αυτή την εβδομάδα.

«Αν χρειαστεί να κλείσει, θα πρέπει να κλείσει», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή. «Αλλά αυτοί (σ.σ.: οι Δημοκρατικοί) είναι που κλείνουν την κυβέρνηση».

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να πιέσει τους Δημοκρατικούς να υποχωρήσουν από τα αιτήματά τους, προειδοποιώντας ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι κινδυνεύουν με μαζικές, μόνιμες απολύσεις.

«Ο Τσακ Σούμερ είπε πριν από λίγους μήνες ότι ένα shutdown της κυβέρνησης θα ήταν χαοτικό, επιβλαβές και επώδυνο. Έχει δίκιο και γι' αυτό δεν πρέπει να συμβεί», δήλωσε την Κυριακή ο Τζον Θουν, Ρεπουμπλικάνος από τη Νότια Ντακότα.

Παρόλα αυτά, οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ συμφώνησε να γίνει συνάντηση στο... παρά ένα, επειδή αισθάνεται πίεση. Υποστηρίζουν επίσης πως οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο, άρα στα μάτια των Αμερικανών θα είναι οι υπεύθυνοι για το shutdown

Ωστόσο, για να διατηρήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας θα πρέπει να ψηφίσουν κατά ενός νομοσχεδίου για την προσωρινή παράταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης την Τρίτη, λίγες ώρες πριν από ένα shutdown - μια άβολη θέση για ένα κόμμα που εδώ και καιρό καταγγέλλει τα shutdown ως άσκοπα και καταστροφικά.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους και διατηρεί τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης για ακόμη επτά εβδομάδες, ενώ το Κογκρέσο εργάζεται πάνω σε μια ετήσια νομοθεσία για τις δαπάνες.

Το νομοσχέδιο χρειάζεται 8 ψήφους Δημοκρατικών

Οποιοδήποτε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον 60 γερουσιαστών. Αυτό σημαίνει ότι οκτώ Δημοκρατικοί θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, επειδή ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι αναμένεται να ψηφίσει κατά.

Το Κογκρέσο πρέπει να παρέχει χρηματοδότηση για υπουργεία και υπηρεσίες κάθε οικονομικό έτος, το οποίο ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Εάν οι νομοθέτες δεν καταφέρουν να ψηφίσουν ένα πακέτο δαπανών για ολόκληρο το έτος ή να παρατείνουν τη χρηματοδότηση για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε πολλές υπηρεσίες και δραστηριότητες πρέπει να κλείσουν μέχρι το Κογκρέσο να διαθέσει περισσότερα χρήματα.

Το 2024 οι ΗΠΑ είχαν αποφύγει πάλι ένα shutdown. Η παράλυση διάφορων ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών θα έθετε σε τεχνική ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, θα οδηγούσε σε πάγωμα της καταβολής επιδομάτων και στο κλείσιμο βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ενώ θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των αερομεταφορών.

Με πληροφορίες από Washington Post