Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται οκτώ παιδιά.

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα σε συγκέντρωση υπέρ ενός δημοφιλούς ηθοποιού και πολιτικού στην Ινδία.

Όπως αναφέρει ο guardian, ο υπουργός Υγείας της νότιας ινδικής πολιτείας Ταμίλ Ναντού, Μα Σουμπραμανιάν, δήλωσε στο Associated Press αργά το Σάββατο ότι τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παιδιών, ήταν νεκρά όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ενώ οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Στη συγκέντρωση απευθύνθηκε ο ηθοποιός Ταμίλ Βιτζάι, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία για τις εκλογές, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταμίλ Ναντού, ΜΚ Στάλιν.

Ο Βιτζάι, ένας από τους πιο κερδοφόρους ηθοποιούς του κινηματογράφου Ταμίλ εδώ και τρεις δεκαετίες, έχει προσελκύσει μεγάλα πλήθη στις δημόσιες συναντήσεις του από τότε που ίδρυσε το πολιτικό του κόμμα, το Tamilaga Vettri Kazhagam, το 2024, το οποίο έχει στοχεύσει τόσο το κυβερνών κόμμα DMK όσο και το κόμμα Bharatiya Janata του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των πολιτειακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του 2026.

Ο 51χρονος δήλωσε στο X ότι «η καρδιά του είναι συντετριμμένη» για την τραγωδία, προσθέτοντας: «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τη συμπάθειά μου στις οικογένειες των αγαπημένων μου αδελφών που έχασαν τη ζωή τους στο Καρούρ».

Βίντεο από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να περιβάλλουν ένα μεγάλο όχημα της προεκλογικής εκστρατείας, πάνω στο οποίο ο Βιτζάι φαίνεται να στέκεται και να μιλάει.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εικόνες έδειξαν τον Βιτζάι να πετάει μπουκάλια νερού από την κορυφή του οχήματος σε λιποθυμούντες υποστηρικτές και να ζητά τη βοήθεια της αστυνομίας όταν το πλήθος έγινε ανεξέλεγκτο.

Ο Μόντι δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν «βαθιά θλιβερό».

«Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τους εύχομαι δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ποδοπατήματα είναι σχετικά συχνά στην Ινδία όταν συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη.

Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς δεκάδες χιλιάδες Ινδουιστές έσπευσαν να λουστούν σε ένα ιερό ποτάμι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Maha Kumbh Mela, της μεγαλύτερης θρησκευτικής συγκέντρωσης στον κόσμο.

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, 121 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βόρεια πολιτεία Uttar Pradesh κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής συγκέντρωσης Ινδουιστών.

Και 11 οπαδοί συνθλίφθηκαν μέχρι θανάτου τον Ιούνιο στη Μπανγκαλόρ κατά τη διάρκεια εορτασμών για τον πρώτο τίτλο της τοπικής ομάδας στην Ινδική Πρέμιερ Λιγκ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεντρώσεις του Βιτζάι αποτελούν αντικείμενο ανησυχιών για την ασφάλεια.

Τουλάχιστον έξι θάνατοι αναφέρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης μετά την πρώτη συνάντηση του πολιτικού του κόμματος, όταν αυτό ξεκίνησε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Παρά τους περιορισμούς που επέβαλε η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων των ορίων στο μέγεθος των πομπών και των αλλαγών στον χώρο, η τεράστια κλίμακα της προσέλευσης του κοινού έχει επανειλημμένα κατακλύσει τις τοπικές υποδομές.