Ο Ερντογάν δηλώνει πιστός στο δόγμα «καζάν - καζάν» για το Αιγαίο: Τι δήλωσε για συνεκμετάλλευση και Κυπριακό.

Λίγο πριν επιστρέψει «θριαμβευτής» στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στη Μεσόγειο, αν και συνεργαζόμενη με τους γείτονές της.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις ναυτικές ασκήσεις με την Αίγυπτο και ενδεχόμενες νέες θαλάσσιες συμφωνίες, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως η χώρα του «δεν έχει βλέψεις στα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός».

«Ωστόσο είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα», επισήμανε ο Ερντογάν, που συζητά την επανέναρξη των κοινών ναυτικών ασκήσεων με το Κάιρο έπειτα από 13 χρόνια διακοπής - ασκήσεις που προβάλλει ως ένα «χειροπιαστό δείγμα του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

«Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί την αναθεώρηση των υπολογισμών στην περιοχή», δήλωσε ο Ερντογάν. «Η Τουρκία είναι πλέον μια δύναμη που έχει λόγο στο τραπέζι, παίρνει αποφάσεις και δίνει την κατεύθυνση».

Σύμφωνα πάντα με τον Τούρκο πρόεδρο, η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη με τη μεσολάβηση της Άγκυρας έφερε ελπίδα όχι μόνο στον λιβυκό λαό αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, ο Ερτογάν σχολίασε όλο νόμα πως «η προσέγγισή μας στους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής: Παίρνουμε το μερίδιό μας και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους».

Tέλος για το Κυπριακό, ο Ερντογάν επανέλαβε τη σταθερή στάση της Τουρκίας υπέρ μιας λύσης δύο κρατών.

«Το ζήτημα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας επαναφέρει στις συζητήσεις για την ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί.

»Το έχουμε ήδη δηλώσει σαφώς στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλάβαμε τη θέση μας εκεί και την δηλώσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο».

