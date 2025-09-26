Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος τού Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου επιζητούσε επί χρόνια ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ - τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

«Πανηγυρίζει» ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος τού Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου επιζητούσε επί χρόνια ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.

«Είμαι αθώος», τόνισε ο Τζέιμς Κόμι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Instagram, εκφράζοντας όμως την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη.

{https://www.instagram.com/reel/DPC1sFFD2iF/}

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία το πρωί της Παρασκευής.