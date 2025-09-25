Η συμφωνία, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, «θα φέρει απτά οφέλη τόσο για τους Αμερικανούς όσο και για τους Ιρακινούς» δήλωσε ο Αμειρκανός ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαιρέτισε την Πέμπτη τη συμφωνία μεταξύ της ιρακινής κυβέρνησης, της Περιφερειακής Διοίκησης του Κουρδιστάν και διεθνών εταιρειών για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Ιράκ-Τουρκίας.

Σε δήλωσή του, ο Ρούμπιο ανέφερε πως η συμφωνία, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, «θα φέρει απτά οφέλη τόσο για τους Αμερικανούς όσο και για τους Ιρακινούς».

«Επαινούμε τις αποφασιστικές προσπάθειες του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντανί και ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης του Ιράκ, καθώς και του πρωθυπουργού της περιφερειακής διοίκησης του Κουρδιστάν Μασρούρ Μπαρζανί και ανώτερων αξιωματούχων της, για να καταστεί δυνατή αυτή η πρόοδος», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συμφωνία θα «ενισχύσει την αμοιβαία επωφελή οικονομική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράκ, θα ενθαρρύνει ένα πιο σταθερό επενδυτικό περιβάλλον σε όλο το Ιράκ για τις αμερικανικές εταιρείες, θα ενισχύσει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και θα ενισχύσει την κυριαρχία του Ιράκ».

«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση ότι η κυβέρνηση του Ιράκ κατέληξε σε συμφωνία με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν και διεθνείς εταιρείες για την επαναλειτουργία του αγωγού Ιράκ-Τουρκίας. Αυτή η συμφωνία, με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αποφέρει απτά οφέλη τόσο για τους Αμερικανούς όσο και για τους Ιρακινούς, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την κυριαρχία του Ιράκ» έγραψε σε ανάρτησή του ο Ρούμπιο.

Υπενθυμίζεται πως η ροή πετρελαίου από το Ιράκ προς το νότιο λιμάνι Τσεϊχάν της Τουρκίας σταμάτησε στις 25 Μαρτίου 2023, μετά από διαιτητική απόφαση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) με έδρα το Παρίσι σχετικά με τις εξαγωγές πετρελαίου μεταξύ Βαγδάτης και Άγκυρας.