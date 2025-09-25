Την Δευτέρα ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος να ακολουθήσουν τα βήματα των κρατών που το έπραξαν ήδη.

Μέσω βίντεο απευθύνει αυτή την ώρα την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Το Ισραήλ «έχει επιβάλει ασφυκτική πολιορκία σε ολόκληρο λαό» και αυτό «δεν είναι απλώς μια επιθετικότητα, είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν είναι απλώς μια επιθετικότητα, είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που έχει τεκμηριωθεί και παρακολουθείται, και θα καταγραφεί στα βιβλία ιστορίας και στις σελίδες της διεθνούς συνείδησης ως ένα από τα πιο φρικτά κεφάλαια της ανθρωπιστικής τραγωδίας του 20ού και 21ου αιώνα», δήλωσε ο Αμπάς, σύμφωνα με μετάφραση που παρείχε ο ΟΗΕ.

Το Ισραήλ λέει ότι ενεργεί σε αυτοάμυνα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, με επικεφαλής Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και στην οποία περισσότεροι από 250 κρατήθηκαν όμηροι.

Πρόσθεσε πως στη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ συνεχίζει να επεκτείνει παράνομα τους οικισμούς του. Η Παλαιστίνη απορρίπτει και «καταδικάζει πλήρως» τα σχέδια για ένα «Μεγάλο Ισραήλ».

Επίσης ανέφερε πως «Καταδικάζουμε τις πράξεις της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου Οι πράξεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε το αίτημά του για ελευθερία. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε πλήρη ευθύνη εκεί, η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της. Δεν θέλουμε ένα ένοπλο έθνος. Η Λωρίδα της Γάζας είναι «αναπόσπαστο» μέρος του κράτους της Παλαιστίνης και η Χαμάς δεν θα παίξει κανένα ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση. Θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της

Αυτό που κάνει το Ισραήλ θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία ως ένα από τα πιο τρομερά κεφάλαια. Από τις ισραηλινές επιθέσεις δεν έχουν γλιτώσει ούτε οι θρησκευτικοί χώροι, τζαμιά και εκκλησίες καταστρέφονται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Αμπάς ευχαρίστησε όλες τις χώρες που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης. Εκτιμούμε όλους τους οργανισμούς σε όλον τον κόσμο που διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης.

Οι 9 προτάσεις του Αμπάς για την Παλαιστίνη:

1. Την ανάγκη για άμεση και οριστική λήξη του πολέμου

2. Χωρίς όρους πρόσβαση σε τροφή και να σταματήσει ο λιμός να χρησιμοποιείται ως όπλο

3. Απελευθέρωση όλων των ομήρων και από τις δύο πλευρές

4. Απόρριψη σχεδίων για προσάρτιση της Γάζα και Δυτικής Όχθης

5. Το κράτος της Παλαιστίνης να αναλάβει την πλήρη ευθύνη

6. Εγγυήσεις ότι οι κάτοικοι της Γάζας δεν θα εκτοπιστούν

7. Απελευθέρωση Παλαιστινιακών κεφαλαίων που έχουν «κατασχεθεί» από το Ισραήλ

8. Στήριξη στα εθνικά μας σχέδια για αναμόρφωση και εκλογές σε ένα χρόνο από τη λήξη του πολέμου. Θέλουμε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος που συνάδει με τους όρους του διεθνούς δικαίου

9. Ανακηρύσσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία για να εφαρμόσουμε το ειρηνευτικό σχέδιο, που προτάθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου.

«Δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη αν δεν μπορεί να επιτευχθεί δικαιοσύνη», είπε ο Αμπάς, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη αν η Παλαιστίνη δεν απελευθερωθεί. Θέλουμε ένα κράτος ελεύθερο από όπλα, εξτρεμισμό, που σέβεται, και επενδύει στην εκπαίδευση, όχι στις συγκρούσεις και τον πόλεμο...Έφτασε η ώρα για την διεθνή κοινότητα να κάνει το σωστό για την Παλαιστίνη.

«Λέμε στους γιους και τις κόρες μας, όσο και αν ματώνουν οι πληγές μας αυτό δεν θα σπάσει τη θέλησή μας για ζωή και επιβίωση. Η Παλαιστίνη είναι δική μας. Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα στην καρδιά μας. Δεν θα φύγουμε από τη Γη μας. Ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα να «πράξει το σωστό για τον παλαιστινιακό λα. Ο ειρηνικός, νόμιμος και διπλωματικός αγώνας για τα δικαιώματα της Παλαιστίνης θα συνεχιστεί.

«Η αυγή της ελευθερίας θα ανατείλει και η σημαία της Παλαιστίνης θα κυματίσει ψηλά στους ουρανούς μας».

Ο Αμπάς ολοκλήρωσε την 20λεπτη ομιλία του λέγοντας ότι «ο λαός μας θα παραμείνει ριζωμένος σαν τις ελιές, σταθερός σαν τα βράχια».

{https://www.youtube.com/watch?v=QnrEIOhv2Aw}