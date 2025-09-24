Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική όχθη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλησιάσει στο κέντρο της πόλης της Γάζας, και οι μαχητές της Χαμάς φέρεται να ανασυντάσσονται εν μέσω φόβων για έντονες μάχες σώμα με σώμα στους δρόμους.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως αναφέρει το το Politico, επικαλούμενο έξι άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Στη Γάζα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πόλη από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την νέα φάση της χερσαίας επίθεσής του την περασμένη εβδομάδα. Το Ισραήλ περιγράφει την πόλη ως το «τελευταίο οχυρό» της Χαμάς και λέει ότι στόχος του είναι να «εξαλείψει τους τρομοκράτες» και να διασώσει τους 48 εναπομείναντες ομήρους του, 20 εκ των οποίων εικάζεται ότι είναι ζωντανοί.

Ισραηλινό τανκ, σύμφωνα με το BBC, προελαύνει στη διασταύρωση του Χαμίντ, μόλις 1,5 χλμ. από το κεντρικό νοσοκομείο αλ- Σίφα. Ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα επίσης να εθεάθησαν κοντά στο κύριο συγκρότημα του ΟΗΕ στη νότια πόλη της Γάζας, περίπου 700 μέτρα από το κέντρο.

Στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε στο BBC ότι είναι πρόθυμοι να καλέσουν χιλιάδες μαχητές στην πόλη, αυξάνοντας τον φόβο έντονων μαχών σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές όπου παραμένουν χιλιάδες πολίτες. Είπε ότι ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, διέταξε όλους τους διαθέσιμους μαχητές σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας να συγκεντρωθούν στην πόλη, λέγοντάς τους να προετοιμαστούν για μια «τελική, αποφασιστική μάχη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι IDF από την άλλη. εκτιμούσαν την περασμένη εβδομάδα ότι έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς βρίσκονταν στην πόλη. Η Χαμάς αυξάνει τον αριθμό στους 5.000 μαχητές και απειλεί με επιθέσεις αυτοκτονίας, αν και αυτή δεν ήταν μια τακτική που η Χαμάς χρησιμοποίησε ευρέως στον συγκεκριμένο πόλεμο με το Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου προσπαθεί να καταστρέψει τις σήραγγες στη Γάζα για να σταματήσει τη Χαμάς από το να τις χρησιμοποιούν για αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Αλλά ο μαχητής της Χαμάς, που μίλησε στο BBC ισχυρίστηκε ότι μερικές παραμένουν άθικτες και ότι έχουν μάθει από τις τακτικές του Ισραήλ.

Πριν σκοτωθεί από το Ισραήλ, ο προηγούμενος στρατιωτικός αρχηγός της ομάδας, Μοχάμεντ Ντέιφ, είχε εκδώσει εντολές, σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς έπρεπε να υιοθετήσει τακτικές ανταρτών και ενέδρες για να μετριάσει τις καταστροφικές απώλειές της. Σύμφωνα με κατοίκους της πόλης της Γάζας, το Ισραήλ αντέδρασε σε αυτό διεξάγοντας γρήγορες επιδρομές σε αστικές περιοχές, πριν υποχωρήσει μέσα σε λίγες ώρες.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο IDF χρησιμοποίησαν κατεστραμμένα θωρακισμένα οχήματα, γεμάτα με εκρηκτικά και εξοπλισμένα με δυνατότητες τηλεχειρισμού, για να επιτεθεί σε θέσεις της Χαμάς ή να καταστρέψει κτίρια που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη μαχητών.

Την ίδια ώρα μικρά drones εξοπλισμένα με μεγάφωνα έχουν επίσης αναπτυχθεί από το Ισραήλ για να προειδοποιήσουν τους πολίτες να φύγουν, σπέρνοντας πανικό σε αρκετές περιοχές. Χιλιάδες παλαιστινιακές οικογένειες συνέχισαν να φεύγουν νότια κατά μήκος της παράκτιας οδού al-Rashid, της μόνης διαδρομής που επιτρέπεται αυτή τη στιγμή από τον ισραηλινό στρατό. Ο ΟΗΕ εκτίμησε την Τρίτη ότι τουλάχιστον 321.000 άνθρωποι έφυγαν προς τον Νότο από τα μέσα Αυγούστου. Ο IDF υπολογίζει τον συνολικό αριθμό σε 640.000.

{https://twitter.com/PakPMO/status/1970670354747343235}

Οι δεσμεύσεις Τραμπ

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το Politico, υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες, με τους οποίους είχε συνάντηση ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Δύο άτομα, που γνωρίζουν το θέμα, περιέγραψαν τον Τραμπ ως σταθερό στο θέμα κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δύο άλλες πηγές πρόσθεσαν πως η αμερικανική πλευρά παρουσίασε μια λευκή βίβλο που περιγράφει το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης κατά της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

{https://twitter.com/AJEnglish/status/1970785898137616423}

Το Ισραήλ έχει καταδικαστεί παγκοσμίως για τη στρατιωτική του συμπεριφορά στη Γάζα, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και όπου περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Επιτροπή του ΟΗΕ κάνει ότι ένα μέρος της περιοχής υποφέρει από λιμό.

Όσοι παραμένουν στην πόλη της Γάζας - που πιστεύεται ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες - αντιμετωπίζουν τη συνεχή απειλή βομβαρδισμών, κατάρρευσης νοσοκομείων και τραγικές ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό. Υπηρεσία που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ επιβεβαίωσε την ύπαρξη λιμού στην περιοχή στα τέλη Αυγούστου.

{https://twitter.com/ForeignOfficePk/status/1970611924976181298}

Με πληροφορίες του BBC/Politico/Reuters