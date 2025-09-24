Νέο επεισόδιο παρεμβολών σε αεροσκάφος δυτικού αξιωματούχου, αυτή τη φορά στο Airbus A330 που μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας.

Ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την υπουργό Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες κατέγραψε «παρεμβολές» στο GPS την Τετάρτη ενώ πετούσε πάνω από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το Airbus A330 κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης όταν σημειώθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, στην πτήση, που είχε προορισμό τη βάση Σιαουλιάι της Λιθουανίας, επέβαιναν επίσης συγγενείς Ισπανών στρατιωτών που υπηρετούν εκεί, καθώς και δημοσιογράφοι.

Η φαινομενική απόπειρα παρεμβολής δεν επηρέασε την ασφάλεια της πτήσης, καθώς το αεροσκάφος λαμβάνει σήμα από στρατιωτικό δορυφόρο, ανέφερε η εφημερίδα El Mundo.

Δεκάδες παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και αποδοθεί στη Ρωσία από δυτικούς αξιωματούχους μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Φέτος, οι σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες - μεταξύ τους η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία και η Λιθουανία - έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για αυξημένες ηλεκτρονικές παρεμβολές από τη Μόσχα, που διαταράσσουν επικοινωνίες αεροσκαφών, πλοίων και drones.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι το «jamming» γίνεται για αμυντικούς λόγους, ώστε να προστατευθούν πόλεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις από ουκρανικά drones. Όμως, αξιωματούχοι της Βαλτικής τονίζουν ότι το εύρος των παρεμβολών έχει ενταθεί, προκαλώντας προβλήματα πλοήγησης πολύ πέρα από τα ρωσικά σύνορα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόσεν Ζελιαζκόφ διέταξε έρευνα για περιστατικό με πτήση που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εν μέσω καταγγελιώ για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους της.

Πηγή: Euronews