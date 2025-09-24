Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών και θετών παιδιών του από το 1993.

Ο 79χρονος Έρολ Μασκ κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση πέντε εκ των παιδιών και των θετών παιδιών του από το 1993, σύμφωνα με ερευνητικό ρεπορτάζ των New York Times.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι αυτές οι κατηγορίες ενδέχεται να εξηγούν γιατί ο Έλον Μασκ - CEO της Tesla και σύμβουλος της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ - σπάνια αναφέρεται στον πατέρα του. Μάλιστα μέλη της οικογένειας φέρονται να έχουν ζητήσει βοήθεια, με τον ίδιο τον Μασκ να υποχρεώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις να παρέμβει.

Ο Έρολ Μασκ απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς». Σε δήλωση προς τους Times είπε ότι «δεν υπάρχει καμία απόδειξη» και κατηγόρησε μέλη της οικογένειας ότι «έβαζαν τα παιδιά να λένε ψέματα», προσπαθώντας να εκβιάσουν τον Έλον, τον πρωτότοκο γιο του.

Σύμφωνα με επιστολές, emails, συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας και αρχεία δικαστηρίων, οι Times αναφέρουν ότι η πρώτη κατηγορία κατά του Έρολ Μασκ χρονολογείται από το 1993, όταν η τετράχρονη θετή του κόρη ανέφερε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο σπίτι της οικογένειας. Δέκα χρόνια αργότερα, η ίδια δήλωσε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα λερωμένα εσώρουχά της. Άλλα μέλη της οικογένειας κατηγορούν επίσης τον Έρρολ για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, άνοιξαν τρεις διαφορετικές αστυνομικές έρευνες. Δύο έκλεισαν χωρίς καμία ενέργεια, ενώ για την τρίτη δεν είναι σαφές τι προέκυψε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Έλον Μασκ έχει περιγράψει σε λίγες δηλώσεις του τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του. Το 2017, σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, είχε πει ότι ο Έρολ Μασκ είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό που μπορεί κανείς να φανταστεί». Ο Μασκ έχει αποκαλύψει πως στα 10 του πήγε να ζήσει με τον πατέρα του, ενώ τα μικρότερα αδέρφια του, Κίμπαλ και Τόσκα, έμειναν με τη μητέρα τους.

«Ένιωσα λύπη για τον πατέρα μου, επειδή η μητέρα μου είχε και τα τρία παιδιά. Φαινόταν πολύ λυπημένος και μοναχικός. Σκέφτηκα, "Μπορώ να του κάνω παρέα"». Πρόσθεσε ότι τότε δεν καταλάβαινε τι είδους άνθρωπος ήταν: «Δεν ήταν καλή ιδέα».

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, δήλωσε: «Ο πατέρας μου θα έχει προσεκτικά σχεδιασμένο σχέδιο κακίας. Θα σχεδιάσει κακία».

Πηγή: Guardian