Με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει Ουκρανία και δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν «όπλα στο ΝΑΤΟ για να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτά».

Αλλαγή στάσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της.

«Αφού κατανόησα πλήρως την στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας- Ρωσίας και, αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ ολόκληρη την Ουκρανία, στην αρχική της μορφή.» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Με τον χρόνο, την υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδιαίτερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμά άσκοπα εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που μία πραγματική στρατιωτική δύναμη θα χρειαζόταν λιγότερο από μία εβδομάδα για να κερδίσει. Αυτό δεν διαφοροποιεί τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με «χάρτινη τίγρη».

»Όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιφέρειες σε όλη τη Ρωσία, ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να πάρουν καύσιμα λόγω των μεγάλων ουρών που σχηματίζονται και όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην "πολεμική" οικονομία τους, όπου τα περισσότερα από τα χρήματά τους δαπανώνται για τον πόλεμο της Ουκρανίας, η οποία έχει Μεγάλο Πνεύμα και μόνο βελτιώνεται, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να πάρει πίσω τα εδάφη της στην αρχική τους μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως ακόμη και να προχωρήσει περισσότερο από αυτό!» πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Ο Πούτιν και η Ρωσία έχουν ΜΕΓΑΛΑ οικονομικά προβλήματα και τώρα είναι η ώρα για την Ουκρανία να δράσει. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και στις δύο χώρες τα καλύτερα. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε όπλα στο ΝΑΤΟ για να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτά. Καλή τύχη σε όλους!».